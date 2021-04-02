Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları için kampa girdi

Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıkları kapsamında İstanbul'da kampa girdi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım, 19-25 Nisan tarihlerinde Polonya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na kadar İstanbul'daki kampta hazırlıklarını sürdürecek.

Milli güreşçilerin kamptaki ilk antrenmanını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da takip etti. Kadın Güreş Milli Takımı Koordinatörü Filiz Çıkrıkçı ve teknik heyet ile toplantı yapan başkan Aydın, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Kalifikasyon Turnuvası'nda alınan sonuçları ve takımın son durumunu değerlendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Musa Aydın, Macaristan'da birçok zorlukla karşılaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası da bizim için çok önemli. Ama bizim en büyük hedefimiz olimpiyatlar. Kadın güreşinde son yıllarda çok büyük başarılar elde ettik. Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazandık. Sırada olimpiyatlar var. Pandemi nedeniyle zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Ama Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu bize her türlü çalışma ortamını sunuyor. Bize de çok çalışıp, önce kotaları, ardından da olimpiyatlarda madalyaları almak düşüyor. Tüm hedefimiz bu doğrultuda. Ben teknik heyet ve güreşçilerimize sonuna kadar güveniyorum."