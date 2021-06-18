Kadın Güreş Milli Takımı, Tokyo 2020'de tarih yazmak istiyor

Teknik direktör Efrahim Kahraman, "Yenmediğimiz rakibimiz yok. Bir ABD'li var ancak Yasemin Adar ondan eksik değil. Beklentimiz olimpiyat şampiyonluğu." dedi.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı, madalya hedefiyle çalışıyor.

Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde milli güreşçiler Evin Demirhan ve Yasemin Adar ile çalışan Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efrahim Kahraman, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Olimpiyat için iki kota sahibi olduklarını anımsatan Kahraman, "Gönül isterdi ki daha fazla kota alalım. Daha önceden Avrupa ve dünya şampiyonlarımız takımımızda mevcuttu. Gerçekten iki tane daha kota almamız gerekiyordu. Pandemi dönemi nedeniyle biraz sıkıntılarımız oldu. Son kota maçlarımız öncesi sporcularımızla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandık. O yüzden nasip olmadı." diye konuştu.

Bolu'da olimpiyat hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten Kahraman, sporcuları için İsveç ve Küba'dan partner güreşçiler getirdiklerini kaydetti.

"Kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz"

Kahraman, olimpiyatlara kısa bir süre kaldığını dile getirerek, "Bu bizim sondan bir önceki kampımız. Son kampın ardından Tokyo'ya gideceğiz." dedi.

Olimpiyat kotasını geç almalarına rağmen hedeflerinin şampiyonluk olduğunu dile getiren Kahraman, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın güçlü rakipleri var. Yenmediğimiz rakibimiz yok. Bir ABD'li var ancak Yasemin Adar ondan eksik değil. Beklentimiz, olimpiyat şampiyonluğu. Tabii ki Allah'ın takdiri. Kadın güreşinde tarih yazmak istiyoruz. Avrupa ve dünya şampiyonu sporcularımız oldu. Bunlar tarih yazan kızlarımızdı. Yine bir tarih yazarak, olimpiyatlarda kadın güreşinde madalya almak istiyoruz. Ben sporcularıma inanıyor ve güveniyorum. Onlar da kendilerine inanıyor."