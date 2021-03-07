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Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik düzenlenecek Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programında, çeşitli alanlardan birçok ürün Afrikalı ithalatçılara tanıtılacak.
Kadın ihracatçılardan Afrika'ya sanal çıkarma

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyahat kısıtlamaları ve sağlık önlemleri neticesinde Genel Ticaret Heyeti programlarının fiziksel olarak gerçekleştirilememesi karşısında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın öncülüğünde Ticaret Bakanlığınca Sanal Genel Ticaret Heyeti programları hayata geçirildi.

Bu şekilde, teknolojinin imkanlarından faydalanılarak dijital ortama taşınan Genel Ticaret Heyetleri, ihracatçıları potansiyel alıcılarla bir araya getiren en önemli mekanizmalardan biri olma özelliğini devam ettirdi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda, 2020 yılı boyunca 12 Sanal Genel Ticaret Heyeti programı gerçekleştirilirken, bu programlarda toplam 252 üretici/ihracatçı firma, 791 yabancı ithalatçı firma ile 1873 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu yıl ocak ve şubat aylarında gerçekleştirilen Gana ve Katar-Umman Sanal Genel Ticaret Heyeti programlarının ardından 8-15 Mart tarihlerinde kadın ihracatçılara yönelik Afrika (Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Kenya ve Tanzanya) Sanal Genel Ticaret Heyeti programı düzenlenecek.

Afrika Sanal Genel Ticaret Heyeti programına demir ve demir dışı metaller, otomotiv endüstrisi, gıda, tekstil ve ham maddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, makine ve aksamları başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde faaliyet gösteren 22 firma katılım sağlayacak.

Program, ticarette artan ivmeyi güçlendirecek
Ticaret Bakanlığının 2003 yılında başlattığı Afrika ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi çerçevesinde 2003 yılında Afrika kıtası ile 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmi 2020 yılında 25,3 milyar dolara ulaştı.

Kıtaya olan ihracat ise 2003 yılında yalnız 2,1 milyar dolar iken, 2020 sonunda 15,2 milyar dolara ulaştı.

Afrika’nın en önemli pazarlarından olan Güney Afrika, Nijerya, Kenya ve Tanzanya’ya yönelik gerçekleştirecek program, kıtayla ticarette ortaya çıkan bu ivmenin devam ettirilmesine katkı sağlayacak.

Bir sonraki Sanal Genel Ticaret Heyeti Hindistan'a
Kadın ihracatçılara yönelik söz konusu programın ardından, 15-26 Mart tarihlerinde Hindistan Sanal Genel Ticaret Heyeti programının düzenlenmesi planlanıyor.

Bakanlık tarafından Türk firmaları için potansiyel arz eden hedef ülkelere yönelik sanal ortamlarda gerçekleştirilen faaliyetlere ara vermeden devam edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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