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Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi

Kadın jandarma personelinden depremzede çocuğa doğum günü sürprizi
Elazığ'da kadın jandarma personeli tarafından 8 yaşındaki depremzede Muhammed Soysal'a sürpriz doğum günü yapıldı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Kültürpark'ta oluşturulan çadır kentte kalan Soysal ailesinin çocukları Muhammed'in doğum günü olduğunu öğrenen kadın jandarma personeli, sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi.

"İyi ki doğdun Muhammed" yazılı pastayla çadıra giren jandarma personeli, 8 yaşına basan Muhammed'in doğum gününü kutladı.

Mumları jandarma personeliyle söndüren Muhammed doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı.

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