Sincan Belediyesi kadınlara yönelik program düzenledi. Rüstem Altınbaş Konferans salonunda düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” adlı programın konuğu ise Uzman Aile Danışmanı ve Yazar Saliha Erdim idi.

SİNCANLI KADINLAR “KADIN KADINA AİLE SOHBETLERİ” PROGRAMINDA UZMAN AİLE DANIŞMANI VE YAZAR SALİHA ERDİM İLE BULUŞTU

Kişinin önce kendisini sevmesi ve değer vermesi gerektiğinin altını çizen Erdim, “Önce kendinizi seveceksiniz, kendinize değer vereceksiniz. İyilikleri kendiniz için yapın. İyiliklerin, değerlerin kaynağı olmanızı tavsiye ederim” diye konuştu.

Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve eşi Emine Ercan da katıldı.

Sincan Belediyesi “Kadın Kadına Aile Sohbetleri” adlı kadınlara yönelik bir program düzenledi. Türk sanat müziği dinletisiyle başlayan programa Sincanlı kadınların ilgisi yoğundu. Katılımcılar Uzman Aile Danışmanı ve yazar Saliha Erdim’in bilgi aktarımı ve tavsiyelerini can kulağı ile dinledi.

Erdim konuşmasına kişinin kendisini sevmesinin önemine değinerek başladı, “Allah katında kulları çok kıymetlidir. Bizim yapacağımız ilk iş kendimizi sevmektir. “diye konuştu.

Saliha Erdim, “Ben birine iyilik yaptıysam o iyilik benimdir. Asıl önemli olan iyiliğin kendinizden çıkmasıdır. Her güzel bir davranış her bir yüreğe dokunuş Rabbimizin tarlasına bir tohum atmak demektir. İyiliklerin, değerlerin kaynağı olmanızı tavsiye ederim.” İfadelerini kullandı.

Başkan Ercan: “Kadınlarımız Ne Derse O Olur”

Programa Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da katıldı. Başkan Ercan, “Her şey kadından başlıyor. Toplumu, nesilleri dönüştürmek kadınların elinden çıkıyor. Bizim kadim bir kültürümüz var, biz dünyaya medeniyet getirmiş ecdadın evlatlarıyız. Bu toplumda İslam ahlakı, Peygamber ahlakıyla yetişen nesillerimiz ne kadar artarsa bizim neslimiz daha da yükseğe çıkar. İşte o nesli yetiştirecek olan sizlersiniz. Bizim toplumuz anaerkildir. Kadınlarımız ne derse o olur.” diye konuştu. Başkan Ercan, “Bu salon hanımlarımıza yetmiyor. 2 Bin 500 kişilik bir salonumuz yapılıyor, 5 aya kadar teslim alacağız. Orada çok daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacağız.” sözleriyle bir de müjde verdi.

Programın ardından Ankara gezisi çekilişi yapıldı. Çekiliş ile 20 katılımcı Ankara turu yapma imkanı buldu.