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Kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapmaya çalıştılar

İstanbul Maltepe'de kadın kıyafetleri giyinip hırsızlık amacıyla bir iş yerinin deposuna girmeye çalışan zanlı, "Gece Kartalları" ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı.
Kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapmaya çalıştılar

Altayçeşme Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde bir iş yerinin deposuna, kadın kıyafetiyle girmeye çalışan zanlıyı fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Bunun üzerine, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri olay yerine geldi. Ekipleri gören, elinde çantası, üzerinde kadın kıyafeti olan bir şahıs kaçmaya başladı. Ekiplerin kovaladığı şahıs, kaçarken çantayı ve üzerindeki kıyafetleri çıkarıp attı. Ara sokaklarda izini kaybettirmek isteyen şahıs bir süre sonra yakalandı.

Gani G. (50) isimli şahsın, kadın elbisesi giyen 3 arkadaşıyla hırsızlık yapmaya çalıştığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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