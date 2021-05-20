Kadın kooperatifleri artıyor

Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde hizmete başlayan Başkent Marketlerin ürünlerini satın aldığı Ankara’daki kadın kooperatifi sayısı bir yıl içerisinde 5’ten 8’e yükseldi.

Halk Ekmek Fabrikası, 29 Nisan 2020’den bugüne kadar aralarında 8’i kadınlar tarafından kurulan 12 üretici kooperatifi ile 3 üretici birliğine 20 milyon TL’nin üzerinde katkı sağlayarak kadın üreticilerin emeklerinin karşılığını almasını sağladı.

Başkan Yavaş’ın başlattığı kırsal kalkınma hamlesinin en önemli ayağını oluşturan “Başkent Market” uygulaması sayesinde kadın üreticiler, el emekleri ile ürettikleri yöresel ürünlerini aracısız şekilde tüketicilerle buluşturma imkanına kavuştu.

100’DEN FAZLA KİŞİYE İSTİHDAM YARATTI

Ankara kırsalındaki 12’si üretici kooperatifi ile 3’ü üretici birliğinden almış olduğu 756 adet ürünü Başkent Market şubeleri ve büfeleri ile vatandaşlara ulaştıran Halk Ekmek Fabrikası bu model sayesinde 100’den fazla kişiye istihdam sağladı.

Sloganlarının üretim ve bereket olduğunu dile getiren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Dr. Hüseyin Velioğlu, kadın kooperatiflerinin desteklenmesiyle kent ekonomisinde canlanma başladığına dikkat çekti:

“Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın kırsal kalkınma projesi kapsamında çalıştığımız kadın kooperatif sayısı 5’ten 8’e yükseldi. Üreticiden tedarik ettiğimiz sağlıklı, hijyenik ve kaliteli ürünleri Başkent Market aracılığı ile tüketicilere ulaştırıyoruz. 12 kooperatif ile aktif olarak çalışmalarımız devam ediyor. Başkent Market ekibini sürekli ilçelere gönderiyoruz. 43’ü kadın kooperatiflerimizde olmak üzere toplam çalışanımızın sayısı 130’u, üreticilerden alarak marketlerimizde sattığımız ürün sayısı ise 750’yi geçti. Bildiğiniz üzere biz kırsal ağırlıklı marketçilik yapıyoruz ve bu da yerinde istihdam getiriyor. Örneğin Beypazarı’nda üretim yapan kardeşlerimiz bize mal yetiştirmeye çalışıyorlar. Ayaşlı üretici kardeşlerimiz ise yazın sebze üretimine geçecek. Kooperatif üyeleri ile önümüzdeki sezon için sözleşme yapıyoruz. Halk Ekmek fabrikası 10 ay içerisinde 12 üretici kooperatifi ve 3 üretici birliğine 20 milyon TL üzerinde bir ödeme yaptı. Halk Ekmek olarak sloganımız üretim ve bereket.”

Özellikle dış ilçelerde küçük aile işletmelerinin ve çiftçilerin örgütlü üretime geçmesi noktasında kooperatifleşmeyi teşvik ettiklerini belirten Velioğlu, gelinen noktanın gerek üreticilerin gerekse Başkentlilerin yüzünü güldürdüğünü ifade etti.

KOOPERATİFLERDEN BAŞKAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Ürettikleri yöresel ürünleri kırsal kalkınma projesi ile tüketiciye ulaştırabildiklerini söyleyen kadın kooperatifleri yöneticileri ve çalışanları ekonomik yönden destek sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şu sözlerle teşekkür ettiler:



-Şirin Biner (Yeşilyurtlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı): “15 kadından oluşan bir kooperatifiz. Eşlerimizin köylerimizde üretmiş olduğu sebze ve meyvelerin boşa gitmemesi için bir çalışma başlattık. Ürettiğimiz ürünleri Başkent Marketlere veriyoruz. Kadın istihdamını artırmak ve markalaşmak en büyük hedefimiz. Mevsimlik reçeller yapıyoruz, erişte çeşitlerimiz, tarhanamız, sebze ve meyve kurularımız var. Ürettiklerimiz tamamen doğal ve herhangi bir katkı maddesi yok. Tüketiciler rahatlıkla ürünlerimizi tüketebilir. Bize bu imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Fatma Kağıt: “Ürettiğimiz ürünleri alarak bize maddi kazanç sağlayan Başkanımız Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”

-Hakkı Özhan (SS Kazanovası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı): “Kooperatifimizi Kasım 2020’de kurduk. Ürettiğimiz malları Başkent Market aracılığıyla vatandaşlarla buluşturuyoruz. Uygulama sayesinde tüketiciler uygun fiyatla ürünlerimizi alabiliyor. Kavurma, manda sucuğu ve etimizi tüketiciler tereddüt etmeden tüketebilir. Böyle bir hizmeti başlattığı için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a teşekkür ederim.”