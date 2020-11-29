Ankara’da bulunan kadın kooperatifleri tek çatı altında buluşuyor. Mamak Belediyesi, Başkent’in Kadın kooperatiflerinin tek çatı altında toplanmasını sağlamak amacıyla çalıştay düzenledi.

Mamak belediyesi ev sahipliğinde Kutludüğün Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay’a AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, AKParti İl Başkan Yardımcısı Hatice Çakmak, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, İl Ticaret Müdürü Yavuz Karaer, Ankara İl tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, ilçe belediye başkanları ve Ankara’da faaliyet gösteren kadın kooperatifi temsilcileri katıldı. Kooperatiflerin sorunları ele alınarak, çözüm önerilerinin koşulduğu çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kooperatifçiliğin özü dayanışmadır, güçlerini birleştirmedir, emektir, emeğin katma değere dönüşmesidir. Kadın emeğine değer katmaya gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Son yıllarda sayıları hızla çoğalan Kadın Kooperatifleri kadınlarımızın ekonomik anlamda daha güçlü ve bağımsız olmaları konusunda katkı sağlamaktadır. Güçlü bir toplum için kadınlarımızın güçlendirilmesi gerekmektedir. Belediye olarak her zaman kadınlarımızın yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye hazırız” dedi.

Kadınların desteklenmesi açısından düzenlenen çalıştaydan dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkür eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam da, girişimci kadınların 81 ilde destekleneceğini kaydederek, kadınlarla birlik olmaya karar verdiklerini söyledi. Çam, “ Özveriyle çalışan, üreten, hem ev ekonomilerine hem de ülke ekonomisine katkıda bulunan kadın kooperatiflerimizin beklentilerini ve tecrübelerini dinledik. Satış ağlarını oluşturmak, kadınlarımızın e-ticarette varlık göstermeleri konusunda desteklemek için birlik olmaya karar verdik. Birlikten kuvvet doğar düşüncesi ile aynı çatıda altında bir ve beraber başarıya ulaşacağız. Özelde Ankaramızın üreten kadınları olmak üzere 81 ilde başlattığımız kadın kooperatifi çalışmalarımız ile girişimci kadınlarımıza yeni imkanlar fırsatlar doğacaktır. Hayırlı olsun” dedi. Tarım Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu da, Tarım Belediyeciliği Projesi kapsamında önemli adımlar atmaya devam ettiklerinin altını çizerek, “Kadın kooperatiflerimiz üreten Türkiye'nin gözbebeğidir” dedi. Protokol üyeleri, çalıştayın ardından Mamak Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda açtığı ve Mamak Kadın kooperatifi üyeleri tarafından işletilen Kutludüğün Fırın’ı ziyaret etti. Ziyarette katılımcılar, Kutludüğün’e özgü, önümüzdeki aylarda coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alacak Kutludüğün ekmeğinden tattı.