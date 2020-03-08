Kadın koruyucu emekçidir

Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gazetemize konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, “Aile yapısının en önemli yapı taşı kadındır. Kadın aynı zamanda ailenin kurucusu ve koruyucu emekçisidir” dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle gazetemize açıklamalarda bulundu. HAK-İŞ’in kadınları istatistiklere konu nesneler-objeler olarak değil, sendikal harekette etkin roller üstlenen önemli bireyler olarak gördüklerini belirten Arslan, “Kadınlarımıza HAK-İŞ ve bağlı sendikalarımızın çatısı altında faaliyet gösterecekleri zeminler açıyoruz. Yüzyılımızda giderek çözülmeye başlayan aile yapısının en önemli yapı taşı kadındır. Kadın aynı zamanda ailenin kurucusu ve koruyucu emekçisidir” dedi.

HAK-İŞ’E BAĞLI 21 SENDİKADA KADIN KOMİTESİ KURULDU

Genel Başkan Arslan, kadın emekçilerin sendikal mücadeleye katkılarını artırmak, her kademede kadınların sendikal mücadeleye dâhil edilmesini sağlamak için HAK-İŞ’e bağlı 21 sendikada kadın komitelerini oluşturduklarını açıkladı. Konfederasyona bağlı kadın komitelerinin yürüttüğü başarılı çalışmaların kendisini gururlandırdığını ifade eden Arslan, “14 sene önce kadın komitesi kurmamızın ne kadar zor bir süreç olduğunu hatırlıyorum. Hem kadın üye sayımız hem de sendikamızın genel merkezinde kadın sayımız çok azdı. Öyle bir yapıyla kadın komitemizi kurmak, bunu iddialı hale getirmek çok kolay değildi ama bunu başardık. Emeğimiz boşa gitmedi" dedi.

ÖZGÜN PROJELER HAYATA GEÇİRİLİYOR

Arslan, HAK-İŞ olarak, kadın konusunda özgün projelere, kadınların çalışma hayatında aktif olarak var olabilmeleri için istihdam politikalarının geliştirilmesine, kadın istihdamının artırılması, iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması konusunda sürekli projeler geliştirdiklerini, kadınların sendikalı olmaları konusunda kampanyalar yürüttüklerini anlattı.

4 BİN SENDİKACI KADIN LİDER

Kadın çalışanları HAK-İŞ çatısı altında örgütlenmeye davet ettiklerini bildiren Arslan, “Sendikalı Kadın, Güçlü Kadın’ dedik. Ayrıca sendikalı olan kadınlara da bir çağrı yaptık, ‘Sendikacı olun, lider olun’ dedik, onları cesaretlendirdik, fırsat verdik ve büyük bir gururla söyleyebilirim ki karşılığını da aldık. Şu anda sendikal karar alma mekanizmalarında 4 bine yakın sendikacı kadın liderlerimiz aktif olarak görev alıyor” dedi.

DAHA ÇOK KADIN LİDERLER İSTİYORUZ

Sendikacı kadın liderlere ihtiyaç olduğunun altını çizen Arslan, “Mücadeleyi yükselttikçe, güçlendirdikçe, mücadelemizi daha geniş kesimlere ulaştırdıkça inanıyorum ki çok yeni sendikacı lider kadın arkadaşlarımız olacak. Bunu bilerek ve farkında olarak yolumuza devam ediyoruz. Kadın komitemize de çok büyük sorumluluk düşüyor. Yeni kadın liderler istiyoruz. Bu liderlerin ayak seslerini görüyorum. Allah onlardan razı olsun. Kadın ve erkek sendikacı liderlerle HAK-İŞ’i geleceğe taşımamız gerekiyor" diye konuştu.

GELECEĞİ HEDEFLEDİK

Kadın Komitesi’nin önemi hakkında da bilgi veren Arslan, “Biz Hizmet-İş’in kadın odaklı tarihsel yürüyüşünü başlattık. Sürekli yeni hedeflere yürüdük, kendimize yeni hedefler koyduk. Önce hayal kurmayı öğrendik. 2007 yılında kadın komitesini kurduğumuzda gelecek için nasıl bir hayal kurduğumuzu o gün hedeflemiştik. Sendikamızın yürüyüşünde her aşamasında yeni hedefleri, yeni ufukları hedefledik ve başardık” şeklinde konuştu.

81 İLİN KADIN KOMİTE BAŞKANI ANKARA’DA BULUŞTU

Öte yandan Genel Başkan Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Hizmet-İş’in 81 ilden gelen kadın komite başkanlarıyla geçtiğimiz hafta sonu Ankara’da bir araya gelerek 'Kadın Emeği Buluşması'nı gerçekleştirdikleri bilgisini verdi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-