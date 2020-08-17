Kadın milli güreşçilerin hedefi olimpiyatlarda madalya

Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Bedia Gün ve Zeynep Yetkin, olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kadın Güreş Milli Takımı sporcuları Bedia Gün ve Zeynep Yetkin, olimpiyatlarda altın madalya kazanmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bolu'nun Aladağ bölgesindeki Kamp Eğitim Merkezi'nde çalışmalarını sürdüren Kadın Güreş Milli Takımı'nda yer alan Bedia Gün ve Zeynep Yetkin, günde çift antrenman yaparak 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında minderden uzak kalan milli güreşçiler, kondisyonlarını yükseltmek için kampta güç depoluyor.

Antrenmanlarda diğer takım arkadaşlarıyla yoğun bir çalışma temposu içinde olan milli güreşçiler, kariyerlerine olimpiyat madalyasını katmak için ter döküyor.

"Şampiyon olmamız lazım"

Milli güreşçi Bedia Gün, AA muhabirine, koronavirüs tedbirleri kapsamında minderden uzak kaldıkları dönemde çalışmalarına evlerinde devam ettiklerini söyledi.

Kardeşinin de güreşçi olduğunu aktaran Bedia, "Kardeşimle evden antrenmanlarımızı yaptık. Babam bazı materyaller hazırlayarak bize yardımcı oldu. Güzel bir süreç geçirdik. Aslında bizim için iyi oldu, dinlenmeniz gerekiyordu. Bu ara bize iyi geldi. Olimpiyatların ertelenmesi de çok iyi oldu." diye konuştu.

Milli sporcu, normalleşme süreciyle hazırlıklarına kamp yaparak başladıklarını dile getirerek, "Şimdi virüsten dolayı hiç mindere çıkmıyoruz. Kuvvet antrenmanlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız güzel geçiyor." dedi.

Olimpiyatlara ilk kez 2016'da katıldığını belirten Bedia Gün, "O zaman hedefimiz katılmak, tecrübe edinmekti. Şimdi 2021 için katılmak yetmiyor, artık madalya almamız lazım. Şampiyon olmamız lazım. İlk 3'ü görmemiz gerekiyor. U23'te, gençlerde Avrupa'da ve dünyada madalyalarım var. Büyüklerde 3 sene üst üste Avrupa üçüncüsü oldum. Yani şu an tek hedefim, olimpiyatlara gidip kürsüyü görmek." ifadelerini kullandı.

"Daha kontrollü davranıyoruz"

Milli güreşçi Zeynep Yetkin de pandemi sürecinin kendileri açısından çok zorlu geçtiğini belirtti.

Güreşin temas gerektiren bir spor olması nedeniyle mindere çıkmadıkları dönemlerde performanslarında gerileme olduğunu anlatan Zeynep, şöyle devam etti:

"Evde kaldığım bu süreci, antrenörlerimizin eşliğinde canlı yayınlarla antrenman yaparak geçirdik. Olimpiyat kadrosu, gençler ve büyükler, hepsi farklı şekilde antrenman yaptı evinde. Şimdi de kampımız başladı. Yine aynı şekilde temassız devam ediyoruz. Tabii ki her şeyimize çok dikkat ediyoruz. Daha kontrollü davranıyoruz. Daha çok bireysel antrenmanlar yapıyoruz."

Milli sporcu, antrenmanların temel kuvvet ve güç depolama şeklinde devam ettiğini dile getirerek, "Sabah belirli hareketler yapıyoruz. Akşam da minderde köprüye düşüşler ya da güreşe yönelik ayak çekiliş, dalışlar, lastik çalışmaları gibi hareketler yapıyoruz. Özellikle koşuyu fazla yapıyoruz. Bu süreçte temas etmemeye çok özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Güreşe 2009'da başladığını aktaran Zeynep Yetkin, "Avrupa ve dünya çapında ilk madalyamı 2016'da yıldızlarda dünya üçüncülüğü elde ederek aldım. Ondan sonra Avrupa ikinciliği ve dünya üçüncülüğüm oldu. 2018'de Gençler Avrupa Şampiyonluğu, U23 Avrupa Şampiyonluğu, U23 dünya üçüncülüğü şeklinde devam etti başarılarım. Şu anki hedefim, kota alıp olimpiyatlarda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.