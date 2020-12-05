Kadın Olmadan Temsilde Adalet Olmaz!

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Dr. Derya Bakbak, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 86.yıl dönümü dolayısıyla kadınların siyasetteki rollerine değindi.

Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkı’nın verilişinin 86.yıldönümü dolayısıyla Gaziantep’in tek kadın milletvekili Dr. Derya Bakbak, açıklamalarda bulundu. Milletvekili Bakbak, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, 86 yıl önce tüm dünyaya örnek olacak kararla seçme ve seçilme hakkı elde eden kadınlar, AK Parti iktidarıyla demokratik haklarını güçlendirip daha fazla temsil imkânı elde etmiştir. 1930’dan itibaren çıkarılan yasalar ve 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan değişiklikle kadınların seçme ve seçilme hakkı elde etmesi dünyaya örnek oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlılığıyla AK Parti döneminde kadınlar TBMM’de daha fazla temsil edildi. TBMM’deki 102 kadın milletvekilinin 53’ü AK Parti’mizde. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan siyasette kadınların temsil oranını arttırmak için büyük gayret gösterdi. 27. Dönemde kadın milletvekillerinin temsil oranı yüzde 17’ye çıktı” dedi.

KADINLARIMIZLA BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli çalışmalar yapıldığını belirten Milletvekili Bakbak, 24 bin aile içi ve kadına yönelik şiddet olayına KADES sayesinde müdahale edildiğini, Türkiye genelinde bin 86 aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadele büro amirliğinin kurulduğunu ifade etti. Bakbak “Kadının korunması insanlık vazifesidir. Şunu hepimiz biliyoruz ki kadınlarımız olmadan temsilde adalet olmaz. 2023 hedeflerimize giden yolda büyük ve güçlü Türkiye’yi kadınlarımızla birlikte inşa edeceğiz.” dedi.

MÜCADELELER İLE YANLIŞTAN DÖNÜLDÜ

Milletvekili Bakbak, kadınların siyasette yaşadıkları zorluklara değinerek, “Başörtülerinden dolayı, inançlarından dolayı yıllarca ötekileştirilen kadınlarımız oldu. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiğimiz mücadelelerle çok şükür bu yanlışlardan kurtulduk. AK Parti kadınları hiçbir zaman siyasetin nesnesi olarak görmedi. Cumhurbaşkanımız her zaman ‘Hanım kardeşlerimiz başımızın tacıdır. Yeni Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz. Kadın güçlendikçe Türkiye güçlenecek’ dedi. AK Parti Kadın Kolları üye sayımız 5 milyona yaklaştı. Kadınlarımız için seçme ve seçilme hakkının verilmesi ne kadar önemli ise, AK Parti’nin yaptığı yasal düzenlemelerle kadınlarımızın hayatın her alanında geçmişle mukayese edilemeyecek kadar ileri seviyede olması da önemlidir. AK Parti hükümetlerimiz döneminde Anayasa’da kadınlara pozitif ayrımcılık, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik kanunlar yaptık. Doğum yapan kadınlarımıza destek olduk. Son 18 yılda kadın istihdamı 2, 8 milyon arttı. Kadınların istihdam oranı yüzde 28,7’ye yükselttik. Böylece kadınlarımızın iş gücüne katılım oranı yüzde 23’ten yüzde 34’e ulaştı. Kamu çalışanlarının yüzde 38’i kadınlarımızdan oluşuyor. 2 milyon kadın aktif iş gücü piyasası programından yararlandı. Mesleki eğitim programlarından 933 bin kadın faydalandı. Evde el emeği ile üretilen ürünlerin elektronik ortamda satışından alınan gelir vergisinden kadınlarımız muaf tutuldu” dedi. Milletvekili Bakbak, tüm kadınların Dünya Kadın Hakları Günü’nü kutladı. (TÜLAY KARA)