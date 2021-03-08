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Kadın otobüs şoföründen 'Kadın isterse her işi başarıyla yapabilir' mesajı

Burdur'un ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal (55), kadına bir gün değil, her zaman değer verilmesi gerektiğini belirterek, "Burdur'da ilk defa görevde olan kadın halk otobüsü şoförü benim. Yolculardan hep olumlu tepki aldım." dedi.
Kadın otobüs şoföründen 'Kadın isterse her işi başarıyla yapabilir' mesajı

Yaklaşık 1,5 ay önce Burdur Halk Otobüsleri Kooperatifi'nin ilk kadın şoförü olarak çalışmaya başlayan Aysel Gürdal, 8 Mart Kadınlar Günü'nde hemcinslerine mesaj göndererek, "Monoton bir hayat yaşamalarını istemiyorum. Kadının çalışması çok güzel bir şeydir. Evde yemek yapıp, çocuk bakmamalı kadın. Çalışan demir ışıldar. Kadın çalışırsa eşinin gözünde daha değerli olacağını düşünüyorum" dedi.

Kadınların ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanması sadece bir güne sığdırılmadan, her zaman kadınlara değer verilmesi gerektiğine işaret eden Aysel Gürdal, "Kadına şiddete hayır" mesajı da verdi.

'MEMLEKETİME HİZMET ETMEK İÇİN BURAYA GELDİM'

Ehliyetini 1999 yılında aldığını, Isparta'da bir süre direksiyon kurslarında usta öğreticilik yaptığını anlatan Gürdal, "Daha sonra servis şoförlüğü yaptım. Şimdi de memleketim Burdur'a hizmet etmek için buraya geldim. İnternet üzerinden iş müracaatı yaptım. Başkanımız kabul etti. Allah ondan razı olsun. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum kabul ettiği için" dedi.

'YOLCULARDAN HEP OLUMLU TEPKİ ALDIM'

Otobüs şoförlüğünün kendisi için zor bir meslek olmadığını söyleyen Gürdal, "Burdur'da ilk defa görevde olan kadın halk otobüsü şoförü benim. Yolculardan hep olumlu tepki aldım. Kadın isterse her işi başarıyla yapabilir" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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