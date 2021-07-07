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Kadın polisler attığını vuruyor

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı görev yapan kadın polisler, atış poligonundaki eğitimlerinde başarılı atışları ile göz dolduruyor. Kadın polisler eğitimlerde kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan vuruyor. 
Kadın polisler attığını vuruyor

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalışan kadın polisler, görevlerinin yanı sıra eğitimlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesindeki atış poligonunda kadın polislere atış eğitimi veriliyor.

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Kadın polisler, farklı silah modelleriyle kendilerine belirlenen hedefleri metrelerce uzaktan tam isabetle vuruyor. Atış eğitim faaliyetlerini başarı ile sürdüren Komiser Yardımcısı Büşra Deniz, "1,5 yıldır Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubesinde Büro Amiri olarak görev yapıyorum. Türk Polis teşkilatı olarak temel ilkemiz toplumumuzun huzuru ve refahıdır.

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Bunun için meslektaşlarımla 7 gün 24 saat görev başındayız. Amacımız vatandaşın huzur ve mutluluğudur. Gerek meslek içi gerekse de akademik olarak kadın erkek ayrımı gözetmeksin eğitimlerimizi almaktayız. Eğitimlerimiz uzman eğitmenler tarafından bizlere gösteriliyor. Taktiksel ve eğitim atışlarımızı beylik tabancamız, MP5, AK47 silahlarla atış eğitimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın huzuru ve refahı için teşkilat mensupları olarak burada ve görevimizin her zaman başındayız" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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