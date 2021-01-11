Kadın sağlığını önceleyen proje

Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) iş birliği ile Başkent’teki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık projesi başlattı.

Kadın sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor. 14 ilçedeki kırsal mahalleleri ziyaret eden Büyükşehir ekipleri, kadınları aynı zamanda şiddete karşı mücadele konusunda bilinçlendiriyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü proje kapsamında ilk etapta 14 ilçede bin 300 kadına hijyen açısından ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığı konusuna öncelik verdiğini ve 2021 yılında 8 ilçede daha hijyen çantası dağıtacaklarını söyleyen Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, şu bilgileri verdi:

“Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak kadın dostu çalışmalara kırsal alanlarda da devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle evden çıkamayan kadınlara ulaşarak onların yanına gidiyoruz. Haziran ayından beri sahadayız. Kırsal mahallelere gelerek önce muhtarlarla görüşüp köylerdeki kadınlarla iletişim kurup ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara hem hijyen çantaları dağıtıyoruz hem de şiddetle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kadınların her zaman yanındayız, 8 ilçede daha dağıtıma devam edeceğiz.”

TOPLUM SAĞLIĞI KADINLA BAŞLIYOR

Toplum sağlığının kadınla başladığına dikkat çeken uzmanların görüşü doğrultusunda bilimsel çalışmaları da yakından takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sorunlarını da dinleyerek çözüm üretiyor.

Kalecik ve Kahramankazan ilçesinde yaşayan kadınlar kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine hijyen çantaları için teşekkür etti. Bir süredir evden çıkamadığını belirten Zeliha Dağdevren, “Hijyen kitlerini evimize kadar getirdiniz, çok sağ olun” derken, Azize Kılınç da, “İyiliğimizi, sağlığımızı her zaman düşündüğünüz için teşekkür ederim” sözleriyle düşüncelerini paylaştı.

Kırsal mahallelerde birçok şeye ulaşmakta zorlandıklarını vurgulayan Esme Türkmen, “Çok güzel düşünülmüş bir çalışma, teşekkür ediyorum” diye konuşurken, Aysel Demirel adlı bir başka vatandaş da Büyükşehir Belediyesinin kadınları düşünmesinin çok değerli olduğunu söyledi. Hem anne hem eş olarak büyük sorumlulukları olduğunu ve zaman zaman kendi sağlıklarını göz ardı ettiklerini ifade eden çoğu kadın ise şöyle konuştu:

-Şerife Filiz: “Hijyen çantaları için teşekkür ediyorum. Bir değil bin kere sağ olun.”

-Güler Nehir: “Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. Bizleri düşünüp evlerimize kadar geldiniz. Özellikle bu pandemi döneminde bizim için çok uğraşıyorsunuz.”

-Zeynep, Raziye ve Emine Akgün: “Çok teşekkür ediyoruz. Biz çoğu zaman kendimizi unutuyoruz, siz bizi hatırladınız. Çalışmalarınızdan çok memnunuz. Sağlığımızı korumak için sağladığınız bu destekten dolayı Allah razı olsun.”

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahalle ziyaretleri sırasında ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınların başvuracakları merkez ve telefon numaralarını gösteren bilgilendirici broşürler dağıtarak, kadınları bu konuda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.