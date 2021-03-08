Kadın şoförler gazetemize konuştu "Bu işte biz de varız"

Başkent’in farklı noktalarında özel halk otobüslerinde çalışan kadın şoförler mesleklerini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gazetemize anlattı. Kadın şoförler, “Bu mesleği kadınlar da çok rahat yapabilir. Bu işte biz de varız” dedi.

Başkent’te özel halk otobüslerinde çalışan kadın şoförler kentin farklı noktalarında her sabah direksiyon başına oturuyor. Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği’ne (TÖHOB) bağlı 8 kadın şoför vatandaşlara toplu taşıma hizmeti veriyor. Gazetemize konuşan 3 kadın şoför 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde mesleklerini bize anlattı. Kadın şoförler, “Vatandaştan olumlu tepkiler alıyoruz ve bu mesleği layığıyla yaptığımızı söylüyorlar. Kadınlar her işi yapabilir” ifadelerine yer verdi. Öte yandan TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara şoförlük mesleğinde kadın istihdamını artırmak istediklerini ve çalışmak isteyenlerin kendilerine başvurmasını söyledi.

VATANDAŞ ÇOK MEMNUN

Eryaman hattından çalışan Ebru Özer 12 yıllık şoför olduğunu ve son 6 aydır otobüs kullandığını belirterek, “12 yıllık şoförüm. 6 aydır otobüs şoförlüğü yapıyorum. Çok iyi şofördüm böyle bir fırsat olunca da değerlendirmek istedim. Vatandaşlar kadın şoförlerin daha fazla olmasını istiyor. Bizi görenler şaşırıyorlar. Daha sonra çoğu erkek şoförden daha iyi kullandığımızı söylüyorlar. Sonuçta 14 saat araç kullanıyoruz sabah 6’da başlıyoruz akşam 8-9 işimizin bitmesi. Aynı zamanda ev hali çamaşır ütü, yemek içmek gün boyu hepsine yetişmeye çalışıyoruz. 23 yaşında oğlum var 17 yaşında kızım var. Başıma gelen ilginç anlardan birisi engelli bir kardeşimiz abla sen çok iyi kullanıyorsun dedi ve yanımda dua etti Allah kaza bela vermesin sayınız artsın dedi” diye konuştu.

BU İŞ SADECE ERKEKLER İÇİN DEĞİL

Sincan hattında çalışan Sema Yalçın ise şoförlük mesleğinin yalnızca erkeklerle sınırlandırılmamasını gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“20 yıldır aktif araç kullanıyorum. 3 aydır da halk otobüsünde çalışıyorum. Bir hafta deneme sürüşü yaptım yapabilirsin dediler. 2 kızım var. Ufak kızım ilkokula gidiyor onun dersleri ev işleri yemek ütü çamaşır iş hayatı derken bayağı bir sıkıntı oluyor, ama hepsinin üstesinden geliyorum. 511 Sincan hattında çalışıyorum. Tepkiler çok olumlu. Özellikle teyzeler dua ediyorlar gidene kadar kızım sana dua okudum diyor. Kadın yolculardan da erkeklerden de iyi tepkiler alıyoruz. İlk defa işe giderken midemiz bulanarak gitmedik, rahatsız olmadık diyenler oluyor. Özellikle bizi bekleyen yolcularımız var. Saatimizi öğrenmişler o otobüse biniyorlar. Trafikte sakinliğimizi korumaya çalışıyoruz ama bazen yolcular geç kalındı diyerek doğal bir tepki veriyorlar. Erkeklerden daha iyi kullanıyorsunuz diyenler de var. Kadınlara örnek oluyoruz bende yapmak istiyorum diyenler oluyor. Bu iş sadece erkek işi değil onu gösteriyoruz. Kadın isterse her şeyi yapar.”

BU İŞ BENİM İÇİN BİR TUTKU

Pursaklar hattında çalışan Gülşen Şahin bu işi severe yaptığını ve kendisi için bir tutku olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Yaklaşık 2 senedir şoförüm. Ancak halk otobüsünde 6 aydır şoförlük yapıyorum. Daha önce de küçük araç kullanıyordum. Bizim ailede tek şoförlük yapan kadın benim. 7 yıl yufkacılık yaptım köy yufkası üretiyordum. Ekmek dağıtımına filan kendim koşturuyordum. Şoförlüğe ben meslek olarak bakmıyorum. Direksiyonun hastasıyım. Severek yapıyorum. Mesai hızlı geçiyor. Pursaklar hattında çalışıyorum. Kadın veya erkek fark etmiyor yol veriyorum birisine yolun ortasında duruyor bakıyor geçsene diyorum. Şaşırıyor. Yolculardan inşallah sayınız artar diye tebrikle gelenler var. İnmeden önce gelip özellikle tebrik ve teşekkür ediyorlar. İnsanları incitmemeye çalışıyoruz. Bizim de hızlı olmamız gereken yerler oluyor. Yaşlı bindiği zaman o oturana kadar hareket etmem erkeklere göre biraz daha farklıyımdır. Sloganım istemek başarmanın yarısıdır. Herkes bana yapamazsın erkek işi diyordu. Ben istersem yapıyorum. Kadın isterse her şeyi yapar. Kadınlar daha azimli. Ben çok memnunum. İnşallah devamı daim olur.”

İSTEYENLER BAŞVURABİLİR

TÖHOB Başkanı Kurtuluş Kara kadın istihdamını şoförler arasında artırmak istediklerini belirterek şu bilgileri aktardı:

“TÖHOB’A bağlı 861 araç var. 8 tane toplam kadın şoförümüz çalışıyor. Şoför alımlarımız devam ediyor sürücü kadınlar başvuruda bulunabilirler. Vatandaşlarımızdan ve yolculardan çok olumlu tepkiler geliyor. Şikâyetler azalıyor. Kadın şoförler daha duyarlı. Bu iş sadece erkek işi değil kadın işi. 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde idari izinli sayılacaklar. Biz onların çalışmalarından çok memnunuz.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA