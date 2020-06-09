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Kadın tarım işçilerin zorlu çilek toplama mesaisi

Mersin'in Silifke ilçesinde hasadına devam edilen çilek, kadın tarım işçilerine gelir sağlıyor.
Kadın tarım işçilerin zorlu çilek toplama mesaisi

Mersin'in Silifke ilçesindeki çilek tarlalarında çalışan kadın tarım işçileri, kazandıkları parayla ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

İlçede 15 bin dönümde devam eden çilek hasadı için sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gelen kadınlar, hummalı bir çalışmaya başlıyor.

Çukurova sıcağına aldırış etmeden çalışan kadınlar tek tek ve özenle topladıkları çilekleri alandaki kasalara yerleştiriyor.

Erkek işçilerin kamyonlara yüklediği çilekler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor.

Yaklaşık 8 saat mesai yaparak geçimlerinin büyük bir bölümünü çilek hasadından kazanan kadınlar, ev ekonomilerine de katkıda bulunuyor.

Sıcak havada alın teri döken kadınlar, emeklerinin karşılığında günde 70 lira kazanabiliyorlar.

"Evde boş oturmak bize göre değil"
İşçilerden Emine Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 yıldır çilek topladığını söyledi.

Sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Karaca, "Çilek tarlasında gereken tüm işlemleri yapıyoruz. Kazandığımız parayla ev ihtiyaçlarımızı alıyoruz. Çocuklarımıza harçlık veriyoruz. Evde boş oturmak bize göre değil. Çocuk yaştan itibaren tarlada çalışarak evimize kazanç sağlarız." ifadelerini kullandı.

Gülbeyaz Tokmak da tarlada kazandığı parayla evini geçindirdiğini belirterek, "Zor olsa da çalışmak zorundayız. Burada işimiz bittikten sonra evimizdeki işlerimizi yapıyoruz. Evimize maddi destekte bulunduğumuz için mutluyuz." diye konuştu.

"Kadın isterse her şeyi yapar"
Nurten Teynel ise 20 yıldır çilek tarlasında hasada katıldığını ve işini çok sevdiğini vurguladı.

Sürekli tarım işlerinde çalıştıklarını anlatan Teynel, şunları kaydetti:

"Kadınlar sabahın erken saatlerinden itibaren tarlalara geliyor. Eve katkı sunmak istiyorlar. Günün büyük bir bölümü burada geçiyor. Birlik ve beraberlik içerisindeyiz, bir aile gibiyiz burada. Kadınların emeği çok büyük. Bir çocuk büyütür gibi buraya emek veriyorlar. Burada çalıştıktan sonra eve gidip eşleriyle, çocuklarıyla ilgileniyorlar. Güzel bir duydu bu. Kadın isterse her şeyi yapar. Birkaç gün evde kalıp buraya gelemediğimiz de burayı özlüyoruz."

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