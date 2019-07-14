  • BIST 97.098
  • Altın 260,298
  • Dolar 5,7330
  • Euro 6,4543
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
SON DAKİKAAvustralya'da 6.9 şiddetinde deprem meydana geldi
»

Kadın üyeler toplantıda etrafını sardı:'Erdoğan'ın tavrı yumuşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKYK’da İstanbul Sözleşmesi’ni gündeme getirdi: "İstanbul Sözleşmesi’nde sorunlu alanlar var. Muhafazakâr camianın rahatsız olduğu hükümler var. Eleştiriler duyuyorum" dedi.
Kadın üyeler toplantıda etrafını sardı:'Erdoğan'ın tavrı yumuşadı

İstanbul Sözleşmesi konusunda bir süredir Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yönetiminde yer aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) üzerinden bir tartışma yürütülüyordu. Tartışmalarda İstanbul Sözleşmesinin aile değerlerine zarar veren ve LGBT tarzı davranışlara ilişkin hükümler içerdiği öne sürülüyordu. Kamuoyunda yapılan bu tartışmaların geçen hafta yapılan AK Parti MKYK toplantısının da gündeme geldiği öğrenildi.

"KADIN ÜYELERİ DİNLEYEN ERDOĞAN'IN TAVRI YUMUŞADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili görüşleri dinledikten sonra, sözleşmede sorunlu olanlar bulunduğuna dikkat çekti. Bunun üzerine, MKYK toplantısı sırasında kadın üyeler bir anda Erdoğan’ın başına toplanarak, kamuoyunda gündeme getirilen iddiaların doğru olmadığını, sözleşmenin asıl hedefinin kadınları her türlü şiddetten korumak olduğunu söylediler. Kadın üyeler, sözleşmede sorunlu bir durum bulunmadığını, tercümeden kaynaklı yanlış bilgilendirme yapıldığını savundu. Erdoğan’ın bunun üzerine "Bu sözleşme muhafazakâr camiayı rahatsız ediyor. Eleştiriler duyuyorum" dediği öğrenildi. Kadın vekilleri dinledikten sonra Cumhurbaşkanı’nın İstanbul Sözleşmesi konusunda daha yumuşak bir tavır sergilediği belirtildi.

Öte yandan, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili "Doğru bilinen yanlışlar" başlıklı bir bilgi notu hazırladı. Bilgi notunda sözleşmenin kamuoyunda tartışıldığı gibi üçüncü bir tür oluşturmaya veya LGBT’yi hukuk normu olarak belirlemeye veya teşvik etmeye yönelik bir hüküm taşımadığına dikkat çekildi.

KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Tatilde konum bildirerek hırsıza davetiye çıkarmayın'13 Temmuz 2019 Cumartesi 16:55
  • Drift yapıp polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye, 6 bin 247 TL ceza13 Temmuz 2019 Cumartesi 15:36
  • Bakan Akar: Operasyonlarımız artan bir şiddette devam edecek13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:05
  • Dışişleri'nden KKTC'nin önerisine destek13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:04
  • Bedelli askerlik başvuru ve kura tarihleri açıklandı13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:54
  • S-400 teslimatında ikinci gün13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:03
  • Türk Silahlı Kuvvetlerince Pençe-2 Operasyonu başlatıldı13 Temmuz 2019 Cumartesi 11:01
  • Yol vermedi diye yol kesip, tehdit eden taksici kamerada13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:50
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:41
  • Irak kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti