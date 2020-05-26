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Kadına şiddet azaldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs sürecinde dünyada aile içi ve kadına şiddet artarken, Türkiye'de azaldığını açıkladı.
Kadına şiddet azaldı

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, koronavirüs salgını döneminde dünya genelinde aile içi ve kadına yönelik şiddet olayları artarken, Türkiye'de azaldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; geçmiş yıllarda kanun kapsamındaki hakaret, tehdit vb. olaylar normal adli bir olay olarak değerlendirilirken, artık bu olaylar daha titizlikle analiz edilerek 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında değerlendiriliyor. Açıklamaya göre, bu kapsamda ülke genelinde il, ilçe düzeyinde 1005 'kadına karşı şiddetle mücadele büro amirliği' oluşturuldu ve buralara alanında uzman personel görevlendirildi.

TÜRKİYE'DE AİLE İÇİ ŞİDDET AZALDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını döneminde aile içi ve kadına şiddet olaylarında dünya genelinde bir artış olduğu gözlemlendi. Ancak İçişleri Bakanlığı bu artışın Türkiye'de yaşanmadığını savundu.

Açıklamada yılın 4 aylık döneminde meydana gelen kadın cinayetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 oranında düştüğü yer aldı. Türkiye'de koronavirüs vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart tarihinden sonraki ve önceki 70 günlük dönemde, polis/jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen aile içi ve kadına karşı şiddet olayları ve müracaatları mukayese edildiğinde, olaylarda yüzde 7’lik, hayatını kaybeden kadın sayılarında ise yüzde 31’lik azalma görüldü. Bu yılın 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 45 bin 798 kadına şiddet olayı yaşanırken, 11 Mart-20 Mayıs tarihleri arasında 42 bin 693 kadına şiddet olayı yaşandı. 1 Ocak-10 Mart tarihleri arasında 48 kadın hayatını kaybederken, 11 Mart- 20 Mayıs tarihlerinde 33 kadın hayatını kaybetti.

YÜZDE 64'Ü EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Ayrıca güvenlik güçleri bu yıl meydana gelen kadın cinayetlerini de analiz etti. Buna göre, polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde bu yıl hayatını kaybeden kadınların durumu incelendiğinde; yüzde 34'ünün eşi, yüzde 27'sinin sevgilisi, yüzde 22'sinin aile bireyi, yüzde 64'ünün evde, yüzde 13'ünün sokakta, yüzde 56'sının evli, yüzde 24'ünün boşanmış, yüzde 20'sinin bekar, yüzde 46'sının ateşli silahla, yüzde 36'sının kesici aletle, yüzde 22'sinin kıskançlık ve yüzde 8'inin aldatma iddiasıyla hayatını kaybettiği tespit edildi.

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