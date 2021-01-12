Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimlerinde hedef 75 bin vatandaş

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsamında yürütülen farkındalık eğitimleriyle bu yıl Türkiye genelinde 75 bin vatandaşa ulaşacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele kapsamında yürüttüğü farkındalık eğitimleriyle bu yıl Türkiye genelinde 75 bin vatandaşa ulaşmayı hedefliyor.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadelede, şiddeti doğuran ve pekiştiren olumsuz tutum ile davranışların ortadan kaldırılması, toplumsal farkındalığın oluşturulması ve zihniyet dönüşümünün sağlanması amacıyla üç yıldan fazla süredir devam eden çalışmalarla vatandaşların bilinçlendirilmesini sağlıyor.

Bu kapsamda, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde 81 ilde sürdürülen kadına yönelik ayrımcılık ve şiddetle mücadele farkındalık eğitimleriyle 2020'de 65 bin kişiye ulaşıldı.

Türkiye'de mart ayında ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ağırlıklı olarak çevrim içi düzenlenen eğitimlere, kamu çalışanlarından ev hanımlarına, toplu taşıma araçları şoförlerinden sivil toplum kuruluşlarına ve akademisyenlere uzanan farklı kesimlerden kişiler katıldı.

Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında, 2021'de Türkiye genelinde 75 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül bir yaklaşımla hareket etmenin, toplumun tüm kesimlerinin bu sürece destek vermesinin önemi vurgulanan seminerlerde, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında yürütülen çalışmalar, şiddetle nasıl mücadele edileceği hakkında bilgi veriliyor.

Seminerlerde, ayrıca psikolojik veya fiziksel şiddetin bir suç olduğu ve cezasının bulunduğuna yönelik detaylı anlatımlar, erken yaşta evliliklerin ortaya çıkardığı sorunlar da ele alınıyor.

Eğitim programı ve seminerlere 723 bin er ve erbaş katıldı

Öte yandan Bakanlık, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla ağırlıklı olarak askerler ve din görevlilerini içerisine alan eğitim programları da düzenleniyor.

2007'den itibaren verilen bu eğitim ve seminerlere de bugüne kadar 723 bin er ve erbaş, 630 bin bedelli asker, 278 bin kolluk, 158 bin sağlık ve 100 bin din görevlisi ile farklı kurumlardan 75 bin diğer kamu görevlisi olmak üzere toplam 2 milyon kişi katıldı.