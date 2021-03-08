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"Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kuruluyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Kadınca Nefes Alma Atölyesi” kurulacağını belirtti. 
"Kadınca Nefes Alma Atölyesi" kuruluyor

Altınok, “Kadınlarımız toplumumuzun ve geleceğimizin temelini oluşturuyor. Kadınlarımızı ne kadar eğitimli hale getirirsek devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımızı daha iyi yetiştirme imkânına sahip oluruz. Bununla birlikte aile kurumumuzu da sağlıklı temeller üzerine inşa edebiliriz.” dedi.

KADINLAR İÇ DÜNYALARINA YÖNLENDİRİLECEKLER
Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi’nde 8-12 Mart tarihleri arasında Kadınca Nefes Alma Atölyesi kurulacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında hayata geçirilen proje ile kadınlara öz şefkat yöntemi kullandırılarak kendi iç dünyalarına yönelmeleri sağlanacak. Aynı zamanda onların öfke, sevgi, stres duygularını yönetme ve tanımalarına yönelik becerileri geliştirilecek.

BAŞKAN ALTINOK: ATÖLYEDEKİ BİLGİLER UYGULANACAK
Kadınların kişisel gelişimine ve ekonomik olarak istihdamına yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsediğini ve desteklediğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kurulacak olan Kadınca Nefes Alma Atölyesi’ne ilişkin şu bilgileri verdi:
“Bu atölye çalışmamızla kadınlarımızın; beden, iş, başarı, verimlilik, düşünce, mantık, planlama, çaba, kontrol, sevgi, bakım, sorumluluk, duygu, sosyal etkileşim, anlam, idealler, gelecek, hedefler ve yaşamla ilgili kişisel farkındalığını artırmayı hedefliyoruz. Daha dengeli bir hayat için yaşam enerjisinin dağılımını daha makul hale getirmeyi uzmanlarımız tüm detaylarıyla anlatacaklar. Atölyemizde tartışılacak olan bilgilerin uygulanması noktasında da belli yöntemler kadınlarımızla paylaşılacak.”

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