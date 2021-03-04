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Kadının çocuğu darbetmesi kamerada

Kadının çocuğu darbetmesi kamerada
Ankara'da alışveriş merkezindeki (AVM) restoranda kadının yanındaki 5-6 yaşlarındaki çocuğu darbetmesi cep telefonu ile görüntülendi. Kaynak: Kadının çocuğu darbetmesi kamerada...
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