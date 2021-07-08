  • BIST 1.372,980
  • Altın 503,14
  • Dolar 8,6750
  • Euro 10,2750
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 24 °C
»

Kadının evine balkondan giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

YALOVA’da, Meral Gülseven’in (30) evine balkondan girdiği gerekçesiyle tutuklanan Fatih Yuluk’un (34), ifadesi ortaya çıktı.
Kadının evine balkondan giren şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, 5 Temmuz günü saat 05.30 sıralarında Altınova ilçesi Kaytazdere beldesinde meydana geldi. Eşinden boşanan, bir sitede 2’nci katta oturan Meral Gülseven, alt kattaki balkonda bulunan saçaklardan tırmanıp teras kapısından evine giren kişiyle karşılaştı. Gülseven, panik ve korkuyla evden koşarak kaçtı. Komşularına sığınan Gülseven, durumu kolluk kuvvetlerine bildirdi. Bu sırada komşularının yakalamak istediği şüpheli, evden çıkarak kaçtı. Şüphelinin eve girdiği ve çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerden şüphelinin Fatih Yuluk olduğu tespit edildi.

Fatih Yuluk’un daha önce 2 kez daha evine gelip kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Meral Gülseven, şikayetçi oldu. Geçen yılbaşı gecesi Yuluk’un zili çalıp kendisini pizzacı olarak tanıttığını ifade eden Meral Gülseven, endişelendiği için kapıyı açmadığını belirtti.

Jandarmanın düzenlediği operasyonla adresinde gözaltına alınan Fatih Yuluk, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlamalarıyla tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Fatih Yuluk’un, jandarmaya verdiği ifadesi ortaya çıktı. Meral Gülseven ile lise arkadaşı olduğunu öne süren Yuluk, 4 Temmuz gecesi eğlenmek için beldedeki bir işletmeye gittiğini, burada alkol aldığını, yan masadaki bazı kişilerle tartıştığını söyledi. Yuluk, araya garsonların girmesinin ardından işletmeden ayrılıp önce bir lokantaya, daha sonra da tartıştığı kişilere görünmemek için Kaytazdere merkezine doğru gittiğini anlattı.

Daha önce tanıdığı ve bazı günlerde kaldığını öne sürdüğü Meral Gülseven’in evine geldiğini söyleyen Fatih Yulu, kapıyı açan olmayınca balkondan içeri girdiğini belirtti. Yuluk, “Evin antre bölümüne geldiğimde Meral ile göz göze geldik. Meral bana ‘Senin ne işin var bu saatte burada?’ dedi. Ben de kendisine ‘Anlatacağım, bana 2 dakika ver’ dedim. Ancak kendisi beni dinlemedi. Üzerine bir şeyler giyerek aşağıya indi. Ben de kendisinin arkasından aşağıya indim. İnerken de ‘Birileri ile tartıştım korktum bu nedenle yanına geldim’ dedim. Ancak beni dinlemedi. Elinde telefonla kapıdan dışarı çıktı ve görünmez oldu. Kendisi gözlerken kaybolunca bir çığlık sesi geldi. Dışarı çıktığım anda karşımda bir kişiyle karşılaştım. O kişi beni kolumdan tuttu ancak ben kendisinden kurtularak korkup olay yerinden kaçtım” dedi.

Eve hırsızlık amacıyla girmediğini Meral Gülseven ile sosyal medyadan mesajlaştığını ve görüştüğünü öne süren Fatih Yuluk, “Evinde bulunan koltuklarına döşeme yaptım. Bu döşemeleri kendisi babama ait Karamürsel ilçesinde bulunan dükkana gelerek beğendi. Ben de kendisinin beğendiği kumaşları döşedim” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bacağından vuruldu, yakınındaki çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu08 Temmuz 2021 Perşembe 07:25
  • Kuşadası açıklarında 70 kaçak göçmen kurtarıldı06 Temmuz 2021 Salı 22:26
  • Bodrum açıklarında 37 kaçak göçmen kurtarıldı06 Temmuz 2021 Salı 22:25
  • İzmir açıklarında 58 kaçak göçmen kurtarıldı06 Temmuz 2021 Salı 21:29
  • Mardin'de doktor evinde ölü bulundu06 Temmuz 2021 Salı 21:26
  • İzmir'de uyuşturucu operasyonlarına 11 tutuklama06 Temmuz 2021 Salı 20:31
  • İzmir'de piyasa değeri 1 milyon 500 bin liralık kaçak ürün ele geçirildi06 Temmuz 2021 Salı 20:30
  • Hatay merkezli 6 ilde hırsızlık şüphelilerine operasyon: 25 gözaltı06 Temmuz 2021 Salı 19:35
  • Küçükçekmece'de baskında 3 kamyon kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi06 Temmuz 2021 Salı 18:38
  • Kayseri'de DEAŞ üyesi 2 kadın yakalandı06 Temmuz 2021 Salı 18:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti