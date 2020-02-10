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"Kadının ifadeleri çelişkili"

Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, sevgilisini döven Özgür Duran'ı müdahale etmek isterken öldüren Kadir Şeker ile ilgili açıklama yaptı. Aladağ, darp edilen kadının polis ve savcılıktaki ifadelerinin çelişkili olduğunu söyledi.
"Kadının ifadeleri çelişkili"

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi.

Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

'KADİR, KADER MAHKUMU'

Konya Barosu Başkanı Aladağ, Kadir Şeker hakkında yürütülen soruşturmayla ilgili açıklamalarda bulundu. "Kadir Şeker, tam anlamıyla kader mahkumu bir genç" diyen Aladağ, olayla ilgili mağdur kadının ve görgü tanıklarının ifadelerinin önemli olduğunu söyledi.

Aladağ, "Mağdur, ilk ifadesinde Kadir Şeker'in elinde bıçak veya benzer bir şey tutarak yanlarına geldiğini söylüyor. Ancak daha sonra alınan ifadesinde net olarak görmediğini belirtiyor. Ancak çığlıklarını duyarak yardıma geldiği konusunda her iki ifadesinde de net" dedi. 

SADECE PARKA GİRERKEN GÖRÜNTÜSÜ VAR

Soruşturma kapsamında bölgeden toplanan güvenlik kamerası kayıtlarında Kadir Şeker'in yalnızca tramvaydan inip, parka girerken görüntüsü olduğunu belirten Aladağ, "Olayın yaşandığı noktayı gören bir güvenlik kamerası yok. Bu nedenle güvenlik güçleri bölgedeki apartmanlarda oturan, mağdur kadının sesini duyarak, cep telefonlarıyla görüntü almış olabilecek görgü tanıklarını araştırıyor. Ayrıca yine görgü tanıklarının ifadeleri alınıyor" diye konuştu. 

'SALDIRGANI TANIMIYOR, ARALARINDA HUSUMET YOK'

Kadir Şeker'in, daha önce herhangi bir olaya karışmamış, sabıka kaydı bulunmayan, iyi aileye mensup, düzgün bir genç olduğunu anlatan Baro Başkanı Aladağ, "Maktul ve mağdur kadın ile Kadir Şeker arasında hiçbir tanışıklık yok. Dolayısıyla aralarında bir husumet de yok. Yardıma geliyor ve yaşanan arbede sırasında Özgür Duran isimli kişinin ölümüne neden oluyor" dedi.

'SUÇ ALETİ, SAPINA DOĞRU KATLANABİLEN ESKİ BIÇAKLARDAN'

Suç aleti bıçakla ilgili de konuşan Aladağ, "Bizim çocukluk yıllarımızda da aşina olduğumuz, tahta saplı, içine doğru katlanabilen siyah bıçak. Akşam saatlerinde karanlık olan park içinden geçerken tedirgin olduğu için yanında taşıdığını söylüyor. Ancak bıçağın maktulün kalbine nasıl saplandığı belirsiz. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi incelemesi ve tahliller kesin ölüm nedenini ve oluş şeklini ortaya çıkaracaktır. Ayrıca dün akşam yapılan keşif de olayın oluş şeklinin netleşmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

KADİR ŞEKER GÜNDEMİYLE BARO TOPLANTISI

Konya Barosu olarak bugün tek gündem maddesi Kadir Şeker olan toplantı yaptıklarını dile getiren Mustafa Aladağ, "Aile özel bir avukat tuttu. Ancak biz de baro olarak soruşturma sürecini çok yakından izliyoruz ve üzerimize düşün tüm desteği vermeye hazırız. Pırıl pırıl bir çocuk ve şiddete uğrayan bir kadına yardım etmek isterken bu üzücü olayı yaşadı. Elbette bizler hukukçu olarak kendisinin bu zor durumunda yanındayız, gereken tüm yardımı yapmaya hazırız" dedi.

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