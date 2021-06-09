  • BIST 1.450
  • Altın 522,335
  • Dolar 8,5818
  • Euro 10,4625
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 21 °C
»

Kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi Etiyopyalı Gidey

Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi oldu.
Kadınlar 10 bin metrede dünya rekorunun yeni sahibi Etiyopyalı Gidey

Etiyopyalı atlet Letesenbet Gidey, Hollanda'nın Hengelo kentinde düzenlenen FBK Oyunları'nda dünkü 10 bin metre yarışını 29.01.03'lük derecesiyle birinci sırada bitirdi.

23 yaşındaki sporcu böylece, Etiyopya asıllı Hollandalı atlet Sifan Hassan'ın 6 Haziran'da aynı yarışmada 29.06.82'lik derecesiyle kırdığı dünya rekorunu ele geçirdi.

Kadınlar 5 bin metre dünya rekorunun da sahibi olan Gidey, yarışın ardından yaptığı açıklamada, "Dünya rekorunu kırmayı bekliyordum. Daha sonra belki 28.56 koşmayı deneyeceğim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • NBA'de 76ers, Hawks karşısında seriyi eşitledi09 Haziran 2021 Çarşamba 09:50
  • EURO 2020'de F Grubu09 Haziran 2021 Çarşamba 09:49
  • İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi final primini Hessler 06 takımına yapılacak yeni saha için bağışladı09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Suudi Arabistan ekibi El-Nassr Vincent Aboubakar'ı transfer etti09 Haziran 2021 Çarşamba 09:09
  • Milli judocu Bilal Çiloğlu, dünya üçüncüsü oldu08 Haziran 2021 Salı 20:08
  • Yiğit Şardan: Fatih Terim ile çalışacağımız vaadiyle başkanlığa mı yürüyelim?08 Haziran 2021 Salı 17:15
  • Milli okçuların hedefi Tokyo Olimpiyatları'nda madalya kazanmak08 Haziran 2021 Salı 13:09
  • İşitme engelli kadın hentbolcuların hedefi olimpiyat şampiyonluğu08 Haziran 2021 Salı 13:08
  • NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi08 Haziran 2021 Salı 11:53
  • Yeni Malatyaspor sezona kadrosunu güçlendirerek girecek08 Haziran 2021 Salı 11:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti