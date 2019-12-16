Kadınlar bilinçlendiriliyor

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli kadınları “Kadın Hakları ve Hukuksal Yaptırımlar” konusunda da bilinçlendiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Barosu arasında imzalanan protokol çerçevesinde Gençlik Parkı Tiyatro Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, Sığınma Evlerinde kalan ve Hanımlar Lokali üyesi kadınlar yoğun katılım gösterdi.

BİLİNÇLİ KADIN GÜÇLÜ KADIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Danışma Merkezi tarafından düzenlenen söyleşide Avukat Aslı Koçak Arıhan, kadın hakları konusunda önemli bilgiler verdi.

İnteraktif ortamda gerçekleşen söyleşide merak ettikleri soruları yönelten Başkentli kadınlar, kendi hakları başta olmak üzere hukuksal yaptırımlar ile ilgili bilgi sahibi oldular.

KADINLARA HER AY AVUKAT GÜNÜ

Yeni bir hizmeti daha hayata geçirecek olan Büyükşehir Belediyesi tüm Başkentli kadınların haklarını öğrenebilmesi için her ay “Avukat Günü” de düzenleyecek.

Her ay bir Hanımlar Lokalinde gerçekleşecek olan Avukat Günü’nde kadınlar, sorularına yanıt arayacak ve kadın hakları konusunda daha da bilinçlenecek.



