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Kadınlar birlik olup, ilçenin ilk pastanesini açtı

Sivas Akıncılar'da kurulan kadın kooperatifi, ilçenin ilk pastanesini hizmete açtı. Pastaneye bölge halkı, yoğun ilgi gösterdi.
Kadınlar birlik olup, ilçenin ilk pastanesini açtı

Akıncılar ilçesinde pastane olmaması, ihtiyaç halinde 26 kilometre uzaklıktaki Suşehri ilçesine gidilmesi, kadınları harekete geçirdi. Vali Salih Ayhan'ın yönlendirmesiyle ilçede kadınlar tarafından kurulan Akıncılar ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Akıncılar'a ilk pastaneyi kazandırdı.

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Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Meziyet Çelen, birçok unlu mamulün imalatını yaptıklarını belirterek, "7 arkadaşımızla Sivas Valiliği'mizin öncülüğünde, kaymakamlığımızın destekleriyle kooperatifimizi kurduk. Hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. İlçede pastanenin eksikliğini hissediyorduk ve ilk pastaneyi kadın girişimciler olarak biz açtık. Şu an yaptığımız imalathanede unlu mamullerimiz, pastamız, poğaçamız, böreğimiz ve daha çok sayıda ürünümüz mevcut. Ayrıca kadınlarımıza burada istihdam da sağlamış olduk. Pastanemize olan ilgi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

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Akıncılar'da yetişen doğal ürünleri de değerlendiren kooperatif, kiraz ve kayısı reçeli, konserve, turşu, hamur işleri gibi üretimler de yaparak sosyal medya hesaplarından sipariş alıyor. 

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Kaynak: Haber Kaynağı
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