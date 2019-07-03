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Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), 2019 Kadınlar Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında İngiltere'yi 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Kadınlar Dünya Kupası'nda ABD finalde

Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarı final mücadelesinde ABD ile İngiltere karşı karşıya geldi. Müsabakanın 10'uncu dakikasında ABD, Christen Press'in attığı golle 1-0 öne geçti. İngiltere ise 19'uncu dakikada Ellen White golüyle ABD'ye cevap verdi ve durumu 1-1'e getirdi. Mücadelenin 31'inci dakikasında ise yıldız oyuncu Alex Morgan'ın attığı golle ABD, durumu 2-1 yaparak tekrar öne geçti. Mücadelede başka gol olmayınca karşılaşma ABD'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Karşılaşmada Steph Houghton ile İngiltere, 84'üncü dakikada penaltıdan yararlanamadı. 

ABD'nin finaldeki rakibi yarın oynanacak olan Hollanda-İsveç maçının ardından belli olacak. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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