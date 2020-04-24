Kadınlar erkeklere oranla koronavirüsten daha fazla korkuyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri yaptıkları araştırmada, kadınların erkeklere oranla koronavirüsten (corona virüs) daha fazla korktuğunu belirledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Abdulkadir Haktanır ve Dr. Tolga Seki, corona virüsü korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada kadınların, erkeklerden daha fazla corona virüsünden korktuklarının ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Dilmaç, şunları söyledi:

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA KORKUYOR

”Elde ettiğimiz veriler bize, kadınların bu virüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor.

Araştırmamızdaki diğer veriler ise yaş ve eğitim düzeyine bağlı değerler. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında baktığımızda, yaşlılar gençlerden daha çok korkuyor diyemiyoruz. Araştırma bizlere gençlerin de en az yaşlılar kadar corona virüsünden korktuğunu gösteriyor.”

"EKONOMİK DURUMU ORTA OLANLAR YÜKSEK OLANLARDAN DAHA FAZLA KORKUYOR"

Eğitim düzeyinin corona virüsüne karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör olmadığının belirlendiğini ifade eden Dilmaç, ”Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre koronavirüsten daha fazla korkuyor” dedi.

Dilmaç, çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.