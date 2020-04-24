  • BIST 98.759
  • Altın 387,225
  • Dolar 6,9921
  • Euro 7,5498
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 10 °C
»

Kadınlar erkeklere oranla koronavirüsten daha fazla korkuyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyeleri yaptıkları araştırmada, kadınların erkeklere oranla koronavirüsten (corona virüs) daha fazla korktuğunu belirledi.
Kadınlar erkeklere oranla koronavirüsten daha fazla korkuyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Dr. Abdulkadir Haktanır ve Dr. Tolga Seki, corona virüsü korkusunun belirlenmesi ve kişilerin psikolojik tedavi planına kılavuzluk etmesi amacıyla 668 kişi üzerinde bir araştırma yaptı.

Yapılan araştırmada kadınların, erkeklerden daha fazla corona virüsünden korktuklarının ortaya çıktığını belirten Prof. Dr. Bülent Dilmaç, şunları söyledi:

KADINLAR ERKEKLERDEN DAHA FAZLA KORKUYOR

”Elde ettiğimiz veriler bize, kadınların bu virüsten erkeklerden daha çok korktuğunu, kronik rahatsızlığa sahip olma ya da olmama durumunun korkuyu etkilemediğini gösteriyor.

Araştırmamızdaki diğer veriler ise yaş ve eğitim düzeyine bağlı değerler. Virüsten en çok yaşlıların etkilendiğini biliyoruz ancak korku bağlamında baktığımızda, yaşlılar gençlerden daha çok korkuyor diyemiyoruz. Araştırma bizlere gençlerin de en az yaşlılar kadar corona virüsünden korktuğunu gösteriyor.”

"EKONOMİK DURUMU ORTA OLANLAR YÜKSEK OLANLARDAN DAHA FAZLA KORKUYOR"

Eğitim düzeyinin corona virüsüne karşı korkuyu azaltan ya da yükselten bir faktör olmadığının belirlendiğini ifade eden Dilmaç, ”Eğitim düzeyi yüksek olan da düşük olan da aynı korku düzeyine sahip. Tüm bunlarla birlikte sosyo-ekonomik düzeye göre durum farklılık gösteriyor. Sosyo-ekonomik düzeyi orta olan kişiler, yüksek olanlara göre koronavirüsten daha fazla korkuyor” dedi.

Dilmaç, çalışmayla konunun psikolojik tedavi yönüne katkı sunmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD: Yurtlarda karantinaya alınanlardan 32 bin 763'ü tahliye edildi24 Nisan 2020 Cuma 15:43
  • Varank: Türkiye’nin Otomobili fabrikasının temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz24 Nisan 2020 Cuma 15:17
  • Ankara Emniyetinden Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 milyon 267 bin lira katkı24 Nisan 2020 Cuma 14:56
  • Emine Erdoğan'dan ramazan mesajı24 Nisan 2020 Cuma 14:53
  • Rusya'da vakalar durdurulamıyor24 Nisan 2020 Cuma 14:33
  • "Türk doktorların gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var"24 Nisan 2020 Cuma 14:29
  • AB'den Rumlar'a: Türkiye geri adım atmaz24 Nisan 2020 Cuma 14:27
  • Bir ilimizde müjdeli haber geldi: Pozitif Kovid-19 vakası kalmadı24 Nisan 2020 Cuma 13:45
  • Paramedik kardeşler 'omuz omuza' koronavirüsle mücadele ediyor24 Nisan 2020 Cuma 13:27
  • Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstün24 Nisan 2020 Cuma 13:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti