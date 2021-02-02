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Kadınlar online seminerde buluştu

Altındağlı kadınlar, bu sefer de “Pandemi sürecinde çocuklarla iletişim ve kaygı yönetimi” konulu online seminerde bir araya geldi. 
Kadınlar online seminerde buluştu

Seminer kadınların ayağına geldi. Altındağ Belediyesi’nin online platforma taşıdığı bilgilendirme ve bilinçlendirme seminerleri devam ediyor. Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Dr. Psikolog Esra Güven tarafından verilen “Pandemi sürecinde çocuklarla iletişim ve kaygı yönetimi” konulu online seminer katılımcılardan büyük ilgi gördü. 

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“PANDEMİ STRESİ ÇOCUKLARI NASIL ETKİLEDİ?”
Seminerde, Altındağlı kadınlara pandemi stresiyle nasıl baş edebilecekleri ve bunu ailelerine nasıl yansıtabilecekleri anlatıldı. Katılımcılar "Pandemi dönemi çocuklarımızı nasıl etkiledi, ne tür kaygı ve stresler yaşıyorlar, hangi durumlarda bir uzmandan yardım almalıyız ve bu stresle nasıl baş etmeliyiz” gibi konularda bilgilendirildi.  Katılımcılar akıllarına takılan soruları sorma ve sohbet ortamında sıkıntılarını rahatlıkla paylaşma imkanı da buldu.

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