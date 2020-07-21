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Kadınlar, 'Rabia Naz' ve 'Pınar' için bir araya geldi

ANTALYA Kadın Platformu üyeleri, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmanın kapatılmasına ve Muğla’nın Ula ilçesinde erkek arkadaşı tarafından katledilen Pınar Gültekin için bir araya geldi.
Kadınlar, 'Rabia Naz' ve 'Pınar' için bir araya geldi

Antalya Kadın Platformu üyeleri, akşam saatlerinde Attalos Heykeli önünde toplandı. Yaklaşık 50 kadın ilk olarak Giresun'un Eynesil ilçesinde 2018 yılında hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadınlar basın açıklamasının ardından bir süre konuyla ilgili sloganlar attı.

Kadın Platformu adına Fatma Kayaoğlu, basın açıklamasını okudu. Kayaoğlu, "Bundan neredeyse iki yıl önce 12 Nisan 2018 günü Rabia Naz evinin önünde Ağır yaralı bir şekilde bulundu. Hastaneye kaldırıldığında ise kaybettik onu. Rabia Naz'a ne olduğu araştırılmaya başlandı başlanmasına ama bir türlü sonuçlanmadı. Birçok şüpheli hal ve tavır bile ölümün bir intihar değil, cinayet olduğu gerçeğine götürüyor bizi. Kadınlar, biz kadınlar çocukların öldürüldüğü, istismar edildiği, çocuklukların çalındığı bu düzenle uzlaşmayacağız. İstismara karşı yükselttiğimiz bayrağımız aynı zamanda çocuk katillerine karşı bir isyan ve mücadele bayrağıdır. Rabia Naz'a ne olduğu ortaya çıkana kadar, katilleri gerçek adalet ile cezalarını alana kadar bu olayı kapatmayacağız" dedi.

Bu açıklamadan 1 saat sonra Antalya Kadın Platformu üyeleri, bu kez Muğla’nın Ula ilçesinde, erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından katledilerek öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin için basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadın platformu üyesi, kadına şiddete karşı sloganlar attı.

'HİÇBİR KADIN ŞİDDETİ HAK ETMEMİŞTİR'

Platform adına basın açıklamasını BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol okudu. Devrim Mol, "Pınar katledilmiş bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Hiçbir kadın hiçbir şekilde herhangi bir şiddeti hak etmiş değildir. Bunu savunanlar, ima edenler ve imaya yeltenen herkes katil ve sorumludur. Pınar'ın ölümünün sorumlusu, kadınları eşit görmeyenlerdir. Pınar'ın ölümünün sorumlusu İstanbul Sözleşmesi’ne saldıranlardır" dedi.

Antalya Kadın Platformu üyeleri, açıklamanın ardından dağıldı.

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