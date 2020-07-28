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Kadınlara e-ticaret eğitimi

Geçtiğimiz haftalarda Aile Merkezi kursiyerlerine doğru beslenme eğitimi verilirken bu kez kadınlara dijital pazarlama eğitimi verildi. 
Kadınlara e-ticaret eğitimi

Kurslara gelerek ürettikleri el emeklerini satıp aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlara sosyal medyayı doğru ve etkili bir biçimde kullanmaları yönünde eğitimler verilirken, kadınların ürünlerinin nasıl pazarlayacakları hakkında da bilgiler verildi. Dijital pazarlama eğitiminden memnun kalan kadınlara ayrıca sosyal medya hesaplarından uygulamalar yaptırıldı. Sosyal Medya Danışmanı Zehra Tozkoparan’ın verdiği eğitimlerde kadınlar,  dijital pazarlama, internet reklamcılığı, hedef kitle belirleme ve e-ticaret gibi konular hakkında konuşma ve farkındalık sahibi olma fırsatı yakaladı. Eğitimde ilham veren girişimci kadınların deneyimlerine de yer verildi. 

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Mamak ticarette de canlanacak
Aile Merkezlerinde gerçekleştirilen kadınlara yönelik eğitimlerin devamının geleceğinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, son yıllarda ticarette internet üzerinden önemli bir noktaya gelindiğini kaydederek, üreten kadınların ürünlerinin pazarlanması için katkı sağladıklarını söyledi. Köse, “Aile Merkezlerimizde sosyal projeler ile hanım kardeşlerimizin istedikleri bir şehri inşa ediyoruz. Kadınlarımız için son derece başarılı hizmetler gerçekleştirdik. Önem verdiğimiz konulardan birisi de kadınlarımızın meslek edinmeleridir. Bu noktada Aile Merkezlerimiz, kadınlarımızın iş öğrenmelerine katkı sunarken, aile bütçelerine de katkı sunmalarını sağlıyor. Üretici kadınlarımızın ürünlerinin pazarlaması konusunda katkı sağlıyoruz. Şu an tüm dünya dijital bir çağ yaşıyor. Bu sayede dünyada sınırlar kalkıyor ve her anlamda etkileşim oluyor. Son yıllarda ticarette internet üzerinden önemli bir noktaya geldi. Biz üretici kadınlarımızın el emeği göz nuru ürünlerini en anlamlı şekilde pazarlamasını istedik. Bu nedenle e-ticaret ve dijital pazarlama eğitimleri düzenledik. Eğitimlerimiz ile kadınlarımız ürünlerini dünyaya pazarlayacaklar. Bu sayede ev ekonomilerine katkı verecekler. Bu tür eğitimlerimiz sürecek. Mamak’ımızın adının kültür, sanat, spor faaliyetleriyle duyurulmasını ve ilçemizde ticaretin canlanmasını istiyoruz" dedi.

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