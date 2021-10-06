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Kadınlara Ekonomik Kazanç

Altındağlı kadınların el emeklerini kazanca dönüştürmek için bir araya geldiği "Altın Eller Kadın Kooperatifi sayesinde 300 kadın ekonomik gelir elde etti.
Kadınlara Ekonomik Kazanç

300 KADINA EKONOMİK KAZANÇ

Altındağlı kadınların umudu, kazanca dönüştü. 300 Altındağlı kadın, kendi el emeklerini Altın Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla satarak, kendi işinin patronu oldu. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın destek ve girişimleriyle kurulan kooperatif, büyük ilgi görüyor.

KADINLARIN YÜZÜ GÜLDÜ

Altındağlı kadınlar tarafından oluşturulan “Altın Eller Kadın Kooperatifi”nin Altındağlı kadınların yüzünü güldürdüğünü söyleyen Başkan Asım Balcı “Altındağlı kadınların Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinde edindikleri bilgi ve becerileri kazanca dönüştürebildiği bir platform olan 'Altın Eller Kadın Kooperatifi' her geçen gün daha fazla ilgi görüyor. Bu zamana kadar 300 Altındağlı kadın bu kooperatif sayesinde para kazandı. Bu sayı hızla artmaya devam ediyor. Altın Eller Kadın Kooperatifimiz kadınların umudunu kazanca dönüştürüyor” dedi.
Başkan Balcı şunları kaydetti:

“Kadınlar çok becerikli, çok da girişken... Hepsinin birbirinden değerli yetenekleri var ve bu yeteneklerini kazanca dönüştürmeleri için bu kooperatifi kurduk. Bu kooperatif, Altındağlı kadınlarımızın emeklerini değerlendirebilmeleri için profesyonel ve iş birliğine dayalı bir platform... Altındağlı kadınlar bu kooperatif sayesinde hem mutluluğa hem de kazanca ortak oldu. Şu anda çok yoğun ilgi görüyor bu kooperatif ve bundan çok memnunuz. Altındağlı kadınlarımızın yüzü gülüyor. Onlar mutlu olunca, biz de mutlu oluyoruz.”

EL EMEĞİNİN ADRESİ

Altın Eller Kadın Kooperatifinden alışveriş yapmak isteyenler, kooperatifin Hamamarkası'nda bulunan satış ofisini ziyaret edebilirler. Altıneller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi satış ve yönetim merkezi, tarihi Hacettepe Mahallesi Koyungözü Sokak'ta bulunuyor. Dileyenler; www.altinellerimiz.com internet sitesi üzerinden de alışveriş yapabilir.

İNTERNET SATIŞI DA VAR

Altın Eller Kadın Kooperatifi'nin internet satışının da olduğunu hatırlatan Başkan Balcı “Altındağlı kadınların cesaret ve becerilerini görünce, sadece standda satış yapmalarının kendilerine yeterli gelmeyeceğini gördük. Bu nedenle biz de çağa ayak uydurmak için internet satış platformu da oluşturduk. Kooperatif için kurulan web sitesi sayesinde, kadınlar çok daha geniş kitlelere satış yapabiliyor, ürünlerini yurt içi ve dünyada herkese tanıtma imkanı buluyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN ELLERE SİZ DE DESTEK OLUN”

Başkan Balcı “Bu kooperatifi herkes bilsin, herkes görsün, kadınlarımızın emeğine destek olsun, onlara daha fazla cesaret versin istiyoruz. Altındağlı kadınların yetenekleri, azimleri, istekleri ve başarıları ile oluşturdukları bu güzel platformu görmek ve alışveriş yapmak isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

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