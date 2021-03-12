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Kadınlara nefes oldu

Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından 8-12 Mart tarihleri arasında düzenlenen Kadınca Nefes Alma Atölyesi’nde sosyal yaşam ve aile hayatı konularına dair birçok alanda yönlendirmeler yapıldı.
Kadınlara nefes oldu

Kadınların, sorunlarını anlatma fırsatı bulduğu atölyede öz şefkat yöntemi ile iç dünyalarına yönelmeleri konusunda da bilgiler verildi. Aynı zamanda katılımcılara öfke, sevgi, stres duygularını yönetme ve tanımalarına yönelik detaylar anlatıldı. 

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Keçiören Belediyesi Aile Terapi Merkezi tarafından kurulan ‘Kadınca Nefes Alma Atölyesi’ndeki katılımcı kadınlara öfke, sevgi, stres duygularını yönetme ve tanımalarına yönelik becerilerini geliştirmeleri için çalışma yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Aile Terapi Merkezimizde kadınlarımıza yönelik yaptığımız atölye çalışmalarından olumlu sonuçlar alıyoruz. Kadınlarımız, toplumumuzun ve geleceğimizin temelini oluşturuyor. Kadınlarımızı ne kadar eğitimli hale getirirsek toplumumuzun temelini oluşturan aile kurumumuz da bir o kadar sağlıklı olur.” dedi.

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ÇALIŞMANIN TAKİBİ YAPILACAK
Atölyenin tamamlanmasıyla birlikte çalışmaya katılanların büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kadınların kişisel gelişimine ve ekonomik olarak istihdamına yönelik yapılan her türlü çalışmayı önemsiyoruz. Kadınca Nefes Alma Atölyesine katılan kadınlarımız iş, başarı, verimlilik, düşünce, mantık, planlama, kontrol, sevgi, bakım, sorumluluk, sosyal etkileşim ve kişisel farkındalığını artırmak gibi birçok konuda bilgi sahibi oldular. Daha dengeli bir yaşam ve aile içi iletişimi daha makul hale getirmek noktasında da önemli yol katettiler. Katılımcı kadınlarımız, öğrendiklerini uyulama noktasında da uzmanlarımız tarafından takip edilecekler.” ifadelerini kullandı. 

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