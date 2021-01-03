  • BIST 1.477
  • Altın 458,892
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya -2 °C
»

Kadınlara online destek

Altındağ Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarını da online platforma taşıdı. Altındağlı kadınların büyük ilgi gösterdiği “Pandemi döneminde stresle nasıl baş edilir?” konulu interaktif eğitim programı, kadınlardan büyük ilgi gördü.
Kadınlara online destek

Türk Psikologlar Derneği iş birliği ile düzenlenen ve Uzm. Klinik Psikolog Didem Sevük tarafından verilen online eğitimin ilk haftasına, 30 Altındağlı kadın katıldı. 2 saat süren interaktif eğitimde, Altındağlı kadınlara pandemi stresiyle nasıl baş edebilecekleri anlatıldı. Katılımcılar “Pandemi dönemi yaşamlarımızı nasıl etkiledi, ne tür kaygı ve stresler yaşıyoruz, hangi durumlarda bir uzmandan yardım almalıyız ve bu stresle nasıl baş etmeliyiz” gibi konularda bilgilendirildi. İnteraktif bir biçimde gerçekleştirilen online buluşmada, katılımcılar akıllarına takılan soruları sorma ve sohbet ortamında sıkıntılarını rahatlıkla paylaşma imkanı buldu.

onlsemner_2.jpg

EĞİTİMLER DEVAM EDECEK
Altındağlı kadınların düzenlenen bu online eğitime büyük ilgi göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Eğitim programımız pandemi sürecinde çocuklarımızla nasıl iletişim kurmalıyız, pandemi sürecinde aile içi iletişimimizi nasıl güçlendirebiliriz gibi konularla devam edecek. Katılımcı kadınlar, çocukların etkilenen yaşamlarını, yaşanan problemleri, çocuklara pandeminin nasıl anlatılması gerektiği, yaşanan kaygıların onları nasıl etkilediği, hangi durumlarda uzmanlardan yardım alınmalı, aile içinde yaşanan sorunlar nasıl çözülmeli, çocuklarımıza bu süreçte nasıl rol model olmalıyız gibi konularda bilgi sahibi olacaklar. Altındağlı kadınlara bu online buluşmalara katılmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

onlsemner_4.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Balcı açıkladı 2021'de de müjdeler olacak04 Ocak 2021 Pazartesi 02:31
  • "Vefa Sosyal Destek" grupları "evde kal"anların yardımına koşuyor04 Ocak 2021 Pazartesi 01:36
  • Başkentli kadınlardan ihtiyaç sahiplerine el örgüsü yeni yıl hediyesi03 Ocak 2021 Pazar 13:11
  • Keçiören'deki ibadethaneler 2021'e daha temiz girdi02 Ocak 2021 Cumartesi 02:01
  • Mamak Belediyesinde en düşük personel maaşı 3 bin 500 lira olacak02 Ocak 2021 Cumartesi 01:00
  • Kocatepe Camisi'nde yeni yılın ilk cuma namazı kılındı01 Ocak 2021 Cuma 14:55
  • Asfaltta 1 yıllık rekor31 Aralık 2020 Perşembe 10:32
  • Anadolu Tarihi ve Kültür değerlerini anlama çalıştayı'nın ikincisi gerçekleştirilecek31 Aralık 2020 Perşembe 10:30
  • Keçiören yeni parkına kavuştu31 Aralık 2020 Perşembe 10:28
  • Türk tarihi Estergon Kalesi'nde31 Aralık 2020 Perşembe 10:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti