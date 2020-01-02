  • BIST 114.950
  • Altın 290,858
  • Dolar 5,9529
  • Euro 6,6731
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Kadınlara özel pozitif dokunulmazlık

İçişleri'nin, yeni yılın ilk günü yayımladığı genelgeye göre, kadına şiddet konusunda birçok yeni yaptırımlar devreye girecek. Kadına vurmak değil herhangi bir hareket dahi adli olay sayılacak. Bundan belediye başkanları bile sorumlu tutulabilecek.
Kadınlara özel pozitif dokunulmazlık

İçişleri Bakanlığı'nın, yeni yılın ilk günü yayımladığı genelgeye göre, kadına şiddet konusunda birçok yeni yaptırımlar devreye girecek. Kadına vurmak değil herhangi bir hareket dahi adli olay sayılacak. Bundan belediye başkanları bile sorumlu tutulabilecek.

İçişleri Bakanlığı, 2020'ye girer girmez "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı. Bakan Süleyman Soylu'nun imzasını taşıyan genelge, 81 il valiliği, emniyet müdürlükleri, jandarma ve sahil güvenlik komutanlıklarına gönderildi. Kadına özel koruma sağlayan genelgenin şu maddeleri dikkat çekti:

- Emniyet ve jandarmada sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak. 500 bin kolluk personeli kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim alacak.

- Valiler, kaymakamlar başkanlığında komisyonlar kadına yönelik şiddeti kesintisiz takip edecek.

- Muhtarlar, öğretmenler, aile hekimleri, din görevlileri başta olmak üzere bütün kamu görevlilerine eğitimler verilecek; bu konuda etkin rol oynayacaklar.

- Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması yaygınlaştırılacak.

- Şiddet failleri için elektronik kelepçe 81 ilde yaygınlaştırılacak.

- Şiddet mağdurlarının bilgilerine üçüncü kişilerin erişimi gizlenecek.

- Bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeyen belediyeler denetlenecek.

- Şiddet mağduruna delil, belge aranmaksızın resen koruyucu tedbirler verilecek. Hayati tehlikeleri bulunmaları halinde devlet koruması altına alınacaklar.

- Mağdur ile şiddet uygulayan arasında kesinlikle uzlaşma ya da arabuluculuk faaliyetleri yapılmayacak.

- Fiziki şiddet barındırmasa dahi kadına yönelik hareket adli vaka sayılacak.

- Kolluk birimlerine gelen mağdur kadınlara yönelik iş ve işlemlerde mahremiyet ile gizliliğe özen gösterilecek.

- Şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı alınacak.

- Şiddet mağdurunun daha önce başka şikayetinin, soruşturma ve/veya davasının bulunup bulunmadığının mutlaka kontrol edilecek.

- Cezaevi firarileri ve şiddet uygulayanlar daha sıkı takip edilecek.

- İşlemleri hızlandırmak için tebligatlar posta ile değil kolluk kuvvetleri tarafından yapılacak.

- Şiddet uygulayanlara öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimlerine yönlendirilecek. 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fikrimize Yön Verenler02 Ocak 2020 Perşembe 00:05
  • Ankara ile İstanbul kıyaslaması 202 Ocak 2020 Perşembe 00:04
  • İşte 2020'nin ilk bebekleri01 Ocak 2020 Çarşamba 10:56
  • Taksim'de gazeteciler poz verdi Vali Yerlikaya çekti01 Ocak 2020 Çarşamba 09:49
  • Bari İlber Hocaya kulak verelim01 Ocak 2020 Çarşamba 00:05
  • Siz hayırdır?01 Ocak 2020 Çarşamba 00:04
  • 2019'da hayatını kaybeden ünlüler31 Aralık 2019 Salı 10:34
  • Yaban keçisi avlayan baba ve oğluna rekor ceza31 Aralık 2019 Salı 05:54
  • Ev köpeği31 Aralık 2019 Salı 00:05
  • Merhum Ayşe Gönem Ablanın hatırasına "Yılbaşı Çavuşu"31 Aralık 2019 Salı 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti