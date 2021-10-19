Kadınlara Sağlık Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde Başkent’teki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık eğitimleri veriliyor.

Kadın sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle kadınların daha da bilinçlenmesini hedefliyor.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalar yaparak tüm kesimlere yönelik özel projeler hazırlıyor.

Kadın sağlığını önceleyen çalışmalarda iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’in kırsal mahallerinde yaşayan kadınlara gezici araçlarla ulaşarak sağlık eğitimleri veriyor.

EĞİTİMLERE UZMAN DOKTOR VE HEMŞİRELER KATILIYOR

Kadın Danışma Merkezi ekipleri, gezici araçlarla her hafta bir ilçede uzman doktor ve hemşireler ile birlikte kadın sağlığı eğitimleri düzenliyor.

Son olarak Elmadağ Hasanoğlan’da gerçekleştirilen eğitime katılan ve Başkent’te yaşayan kadınların daha da bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Sağlık projemize destek veren gönüllü doktor ve hemşire arkadaşlarımız bu eğitimlerde önemli bilgiler veriyor. Bu tarz çalışmalarımızı hızlandıracağız ve geliştireceğiz” dedi.

Eğitime katılan Hadiye Büyükpoyraz düşüncelerini, “Doktorumuz çok güzel bir anlatım yaptı. Birebir doktor ile görüşmek çok faydalı oldu. Tansiyon ve şekerimizi de ölçtüler. Başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirirken, Gönül İpek de, “Bu eğitim sayesinde bilmediğimiz konuları öğrenme fırsatı bulduk. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum, bu tarz etkinlikleri düzenlediği için” diye konuştu.

Merkeze erişimi olmayan kadınlara gezici araçlarla ulaşan ve ücretsiz hijyen kitleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, sağlık eğitimlerine yıl boyu devam edecek.