  • BIST 1.429,850
  • Altın 528,49
  • Dolar 9,3050
  • Euro 10,8300
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 11 °C
»

Kadınlara Sağlık Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı iş birliğinde Başkent’teki kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara yönelik sağlık eğitimleri veriliyor.
Kadınlara Sağlık Eğitimi

Kadın sağlığının korunmasına yönelik çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu eğitimlerle kadınların daha da bilinçlenmesini hedefliyor.
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplum sağlığını önceleyen çalışmalar yaparak tüm kesimlere yönelik özel projeler hazırlıyor.

saglik-egitim-2.jpg

Kadın sağlığını önceleyen çalışmalarda iş birliği yapan Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Başkent’in kırsal mahallerinde yaşayan kadınlara gezici araçlarla ulaşarak sağlık eğitimleri veriyor. 

EĞİTİMLERE UZMAN DOKTOR VE HEMŞİRELER KATILIYOR

Kadın Danışma Merkezi ekipleri, gezici araçlarla her hafta bir ilçede uzman doktor ve hemşireler ile birlikte kadın sağlığı eğitimleri düzenliyor.

Son olarak Elmadağ Hasanoğlan’da gerçekleştirilen eğitime katılan ve Başkent’te yaşayan kadınların daha da bilinçlenmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, “Sağlık projemize destek veren gönüllü doktor ve hemşire arkadaşlarımız bu eğitimlerde önemli bilgiler veriyor. Bu tarz çalışmalarımızı hızlandıracağız ve geliştireceğiz” dedi.

saglik-egitim-3.jpg

Eğitime katılan Hadiye Büyükpoyraz düşüncelerini, “Doktorumuz çok güzel bir anlatım yaptı. Birebir doktor ile görüşmek çok faydalı oldu. Tansiyon ve şekerimizi de ölçtüler. Başkanımıza özellikle çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirirken, Gönül İpek de, “Bu eğitim sayesinde bilmediğimiz konuları öğrenme fırsatı bulduk. Mansur başkana çok teşekkür ediyorum, bu tarz etkinlikleri düzenlediği için” diye konuştu.
Merkeze erişimi olmayan kadınlara gezici araçlarla ulaşan ve ücretsiz hijyen kitleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi, sağlık eğitimlerine yıl boyu devam edecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lezzet Ankara'da Siparişler Başladı20 Ekim 2021 Çarşamba 00:07
  • İkinci Bahar Korosu Konser Verdi20 Ekim 2021 Çarşamba 00:06
  • Keçiören’e 360 Bin Ton Asfalt20 Ekim 2021 Çarşamba 00:05
  • Kadınlara Sağlık Eğitimi20 Ekim 2021 Çarşamba 00:04
  • Engellilere KPSS Kursu20 Ekim 2021 Çarşamba 00:03
  • Büyükşehir’den Led Aydınlatmalı Engelleri Aşan Park20 Ekim 2021 Çarşamba 00:02
  • Ankara Kalesi Işıl Işıl20 Ekim 2021 Çarşamba 00:01
  • Kadın Kadına Aile Sohbetleri19 Ekim 2021 Salı 00:13
  • Başkan Oğuz'dan Esnaf Ziyareti19 Ekim 2021 Salı 00:12
  • Kaymakamlık Çevresi Artık Daha Modern 19 Ekim 2021 Salı 00:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti