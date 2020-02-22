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Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kadınları fuhuşa zorladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü, tutuklandı.
Kadınları fuhuşa zorlayan 3 kişi tutuklandı

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, H.D., S.S., H.K., C.K., E.T., İ.P. ve E.T.'nin 6 kadını fuhuşa zorladıkları tespit edildi. Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

Şüphelilerden İ.P. ve E.T., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.S., H.D. ve H.K. tutuklandı, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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