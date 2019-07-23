Kadınların oltayla balık tutma keyfi

Kars'ın Selim ilçesinde bazı kadınlar, görsel şölen sunan derelerde oltayla balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Kars'ın Selim ilçesinde bazı kadınlar, görsel şölen sunan derelerde oltayla balık tutmanın keyfini çıkarıyor.

Karahamza köyünde oturan ya da baba ocaklarına tatile gelen bazı kadınlar, köy merkezine 2 kilometre uzaktaki dere kenarlarına gidip oltayla balık avlıyor.

Burada tatlı su kefali tutan kadınlar, keyifli vakit geçiriyor.

Balık tutan kadınlardan Türkan Bayrakçı, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde yaşadığını, her yaz mevsiminde tatil için köye geldiğini söyledi.

Köyde doğayla baş başa yaşamın çok keyifli olduğunu anlatan Bayrakçı, "Oltamızın iğnesine taktığımız ekmek ya da tavuk etini yem olarak kullanıp balık tutuyoruz. Çayırlarımız çok güzel hem piknik yapıyor hem oltayla balık avlıyoruz." dedi.

Kadınların da balık tutma konusunda başarılı olduğunu ifade eden Bayrakçı, "Balık tutmayı herkese, her kadına tavsiye ediyorum. Balık tutmak çok zevkli, hem stresi azaltıyor hem ruhen iyi geliyor. Bugün oltam çok bereketli, tatlı su kefali tuttum. Çok güzel balık yakaladım. Çok mutluyum." diye konuştu.

Şükran Karabulut da ilk kez oltayla balık tuttuğunu belirterek, "Köyde olmaktan, balık tutmaktan zevk alıyorum. Kadınlar gelsin balık tutsun, stres atsınlar. Bin bir türlü çiçeğin olduğu bu doğada balık tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurcan Altun ise balık tutmanın çok eğlenceli olduğunu kaydederek, "Erkekler daha çok balık tutuyor ancak kadınlar olarak biz de bu işten zevk alıyoruz." dedi.