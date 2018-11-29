Kadir Gecesi - Mübarek Günler ve Geceler

Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Bin aydan hayırlı olan gece nedir? Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetin önemi nedir? Mübarek Günler ve Geceler'den birisi olan Kadir Gecesi hakkında bilgi..

Kadir Gecesi nedir, Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Bin aydan hayırlı olan gece nedir? Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetin önemi..

MUBAREK GÜNLER VE GECELER

KADİR GECESİ

Gecelerin en feyizlisi Kadir Gecesi'dir. Çünkü Kuran-ı Kerimde adı geçen tek gece Kadir Gecesi'dir. İnsanlık için hidayet kaynağı olan son kitap Kuran-ı Kerim bu gece inmeye başlamıştır. Yine bu gecede yapılan ibadet Kadir Gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlı ve sevabı boldur. Ayeti kerimede şöyle buyrulmuştur; “Biz onu Kadir Gecesi indirdik. Kadir Gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar.” (Kadir süresi, 1-5)

Bu yıl kadir gecesi: 31.05.2019 Cuma gününe denk geliyor.

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