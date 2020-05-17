Kadir Gecesi Ne Zaman 2020? Hangi Güne Denk Geliyor? Kadir Gecesi’nin Önemi

Dinimizin büyük önem verdiği gün ve gecelerden biri olan Kadir gecesinin önemini, Peygamber Efendimiz (sav) bin aydan daha hayırlı olarak açıklamıştır. Peki, 2020 Kadir gecesi ne zaman? 2020 Kadir gecesi, hangi güne denk geliyor? Cevabı haberimizde...

Kadir gecesinin gününün tam olarak belli olmaması, bu günde saklı olan hazineyi daha değerli kılıyor. Ancak Hz. Muhammed (sav) ve birçok İslam alimi, Kadir gecesi hakkında birçok ipucu vermiştir. Aynı zamanda bu gecede yapılacak ibadetlerin ecrinin çok daha büyük olduğu, Allah’ın insanları bağışlamak için adeta bir bahane aradığı bir gün olarak bilinmektedir.

Kadir gecesinin önemi nedir?

Kadir gecesi, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başladığı gece olarak bilinmektedir. Ramazan ayına denk geldiği bilinen Kadir gecesi, Kur’an’ın dünyaya indirilmeye başlandığı bir gecedir. Kur’an-ı Kerim bu gecede inmeye başlamış, Peygamberimiz (sav) yaşarken de insanlığın ihtiyacına göre yeni ayetler gelmeye başlamıştır.

Ayrıca Yüce İslam Peygamberi Hz. Muhammed (sav) müminlerin bu geceyi en iyi şekilde ihya etmelerini, en iyi şekilde değerlendirmelerini şiddetle tavsiye etmektedir.

KADİR GECESİ YAPILABİLECEK İBADETLER

Halis bir şekilde ibadet edenler için geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini veren Peygamberimiz (sav), bu yüzden Kadir gecesini bin aydan daha hayırlı olarak nitelendirmiştir.

Kadir gecesinde inananlar geçmiş günahları için af dilemeli, yaşadığı pişmanlığı en iyi şekilde Allah’a arz etmelidir. Bu gecenin gündüzünde mümkün olduğu kadar yetim, dul ve öksüzler başta olmak üzere kimsesizler gözetilmelidir.

Kadir gecesinde ise Allah cc. bol bol zikredilmeli ve Peygambere salatü selamlar gönderilmeli, şefaat dilenmelidir. Aynı zamanda mutlaka mümkün olduğu kadar namaz kılınarak bu gece, en iyi şekilde değerlendirilmelidir. Müşkül durumdaki kimsesizlerin kimsesi olunmalı, sadaka ve zekat gibi ibadetler doğru kişilere ulaştırılmaya çalışılmalıdır. Kur’an’ın inmeye başladığı bu gece, Kur’an-ı bol bol okumakta yapılabilecek önemli ibadetler arasında yer almalıdır.

Kur’an-ı Kerim’de de Kadir gecesine atıfta bulunan Kadir suresi inmiş, bu geceye dair gecesinin önemine vurgu yapılmıştır. Bu gecenin bin aydan hayırlı olduğunu sadece Peygamberimiz buyurmamış, aynı zamanda Kadir suresinde de aynı şekilde bu önem belirtilmiştir.

Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir gecesinin hangi gün olduğuna dair, kesin olan hiçbir bilgi yoktur. Ancak bu gece hakkında İslam alimleri tarafından en kuvvetli kabul edilen günün, Ramazan ayının 27. Gecesi olduğu kuvvetli ihtimaller arasındadır.

Bunun yanı sıra birçok İslam alimi, bu hayırlı gecenin Ramazan ayının son haftasında veya son 10 gününde olduğu yönünde hem fikir olmuşlardır. Müslümanın her anı bir ibadet ve iyilik zamanı olsa da, özellikle bu son 10 gün içerisinde Müslümanların kendilerini hesaba çekerek, Allah’a daha fazla yönelmeleri tavsiye edilmektedir.

Buna göre 2020 Kadir gecesi ne zaman? Sorusuna cevap verecek olursak, 19 Mayıs 2020 tarihini 20 Mayısa bağlayan Salı gecesi olarak bilinmektedir. Ancak önemli olması sebebiyle yukarıda dediğimiz gibi tekrar etmek gerekirse, bu kesin bir tarih olmayıp özellikle son bir hafta içerisinde Kadir gecesiymiş gibi bu mübarek gecenin idrak edilmesi çok faydalı olacaktır.

YUSUF SAĞLAM / İLKSAYFA