Kadir gecesini fırsat bilelim

Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, bin aydan daha hayırlı olan ve günahların affolunduğu Kadir gecesini, kendi nefis muhasebemizi yaparak ve ibadetle meşgul olarak geçirmemiz gerektiğini söyledi.

İslam aleminin heyecanla beklediği Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan vatandaşlar, bin aydan daha hayırlı olan bu geceyi evinde ibadetle geçirecek. Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Omurca, Ramazan ayının en önemli gecelerinden olan Kadir gecesine ilişkin gazetemize bilgiler verdi.

BİN AYDAN DAHA HAYIRLIDIR…

Omurca, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiğinin altını çizerek, “Kadir gecesi, içinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlı, insanlığa dünya ve ahiret saadeti getiren rehber kitabımız Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, sabaha kadar af ve tövbelerin kabul olduğu müstesna bir gecedir” dedi.

O GECE TAN AĞIRANA KADAR ESENLİKTİR

Bu özel geceyle ilgili Kur’an’da yer alan ayeti hatırlatan Omurca şunları söyledi: “Kadir suresinde belirtildiği şekliyle Rabbimiz ‘Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir" buyurmaktadır.”

GÜNAHLARIN AF OLDUĞU GECE

“Kadir gecesi biz müminlerin muhasebe yapmamız için bulunmaz bir fırsattır” diyen Omurca, “Peygamber (SAV) efendimiz ‘Kim inanarak ve mükâfatını yalnızca Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları af ve mağfiret olunur.’ buyuruyor” diye konuştu.

BU GECEYİ NASIL DEĞERLENDİRMEK GEREKİR?

“Kadir gecesini nasıl değerlendirelim?” sorusunu yanıtlayan Omurca şunları aktardı: Bu geceyi genel ve bireysel manada değerlendirmek gerekir.

Genel manada; ‘Muhasebe’ yaparak değerlendirmek en akıllıca olur kanaatindeyim. Rabbimize hakkıyla kul olabiliyor muyuz? Peygambere samimi ümmet olabiliyor muyuz? Beşeri münasebetlerde hak kavramına dikkat edebiliyor muyuz? İş ahlakımız hangi aşamada? Çoluk çocuğumuza helal lokma yedirebiliyor muyuz? Anne ve baba, hanım ve evlatlar, komşu ve akraba ile bağlarımız nasıl? Dargınlıklarımızı ve kırgınlıklarımızı nefsimizi yenip barışa ve kardeşliğe çevirebiliyor muyuz?

İşte bu saydıklarımız ve unutup sayamadıklarımızın olumsuzlarını olumluya çevirdiğimiz an gecenin bereketine ulaşmışız demektir”

Bireysel manada ise; bu geceyi Kur’an okuyarak, selatü selam getirerek, dua ve tövbe istiğfar ederek, zikir ederek, namaz kılarak ve özellikle de bu Covid 19 belasından ülkemizin ve insanlığın kurtuluşu için dua ederek değerlendirmeye çalışalım inşallah.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-