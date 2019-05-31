Kadir gecesinin fazileti: Bugün idrak edilecek

Kur’an’ı Kerim’in ilk kez indirildiği ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı 2019 dini günler takvimine göre bugün idrak edilecek. Tüm İslam aleminin heyecanla beklediği bu gece bu yıl Ramazan ayının 26’ncı gününe denk geliyor. Kadir Gecesi’nin hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler olsa da, en muhtemel görüş Ramazan Ayı’nın 27’nci gecesine rastladığı konusundadır.

KUR’AN İLK KEZ BU GECEDE İNDİRİLDİ

Kadir Gecesi’nin önemi ise Kur'an-ı Kerim'in ilk o gece indirilmeye başlanmasıdır. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin önemi Kadir Suresi’nde şu şekilde dile getirilmiştir; “Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kadar sürer.''

İmam Gazali Kadir Gecesi’nin faziletini şu örneklerle anlatıyor.

KADİR GECESİNİN FAZİLETİ

Peygamberimiz (s.a.s.) buyuruyor ki: “Kadir Gecesi olunca Cebrail, bir gurup melek arasında yere iner. Yere inen melekler gerek ayakta ve gerekse oturarak Allah’ı zikreden her kulu selâmlarlar, onun için istiğfar ederler.”

"Kim Ramazanın yirmi yedinci gecesini sabaha kadar ibadet ile geçirirse, bu benim nezdimde bütün Ramazan geceleri yapılan gece ibadetinin hepsinden daha sevimlidir"

Hz. Fatima, “Babasına geceyi ibadet ile geçirecek gücü olmayan kadın ve erkekler ne yapsın?” diye sordu. Peygamberimiz (s.a.s.) ona şu cevabı buyurdu: "Onların yastıklarını dikip üzerine yaslanarak bu gecenin herhangi bir saatinde oturup Allah'a dua etmeleri, benim için bütün ümmetimin bütün Ramazan gecelerinin hepsinde yaptıkları ibadetten daha sevimlidir.”

YAPILACAK İBADETLER

Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki:

"Kim iki rekât namaz kılıp istiğfar ederek Kadir Gecesini ibadet ile geçirirse Allah tarafından bütün günahları bağışlanır. Allah’ın rahmetine gömülür. Cebrail (a.s.), kendisini kanadı ile okşar. Cebrail'in (a.s.) kanadı ile okşadığı kimse cennete girer”

EBU HUREYRE (r.a) ANLATIYOR

Ebû Hureyre buyurur ki: “Kadir Gecesi, yeryüzüne çakıl sayısından çok melek iner. Onların inmeleri için gök kapılarının hepsi açılır. Her yana nur saçılır. Büyük bir tecelli meydana gelir ve bu gece Melekût âlemi açılır. Fakat bu hususta insanlar birbirinden farklıdır. Kimine hem gökyüzünün ve yeryüzünün Melekûtu bir arada açılır. Gökyüzünün perdeleri aradan kalkınca bu kimseler ayakta dikilen, oturan, secdeye kapanmış, zikreden, şükreden, tespih eden ve tehiil eden bütün melekleri asli kimlikleri ile görürler. Kiminin önüne cennet açılır ve orada evleri, köşkleri, hurileri, nehirleri, ağaçları, meyveleri görür. Göğün tavanı olsa Arş’ı müşahede eder.”

Emrah Özcan / HABERVAKTİM