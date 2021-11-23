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Kadir İnanır hakkında yeni gelişme: Konuşmaya başladı

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyat olan sanatçı Kadir İnanır'ın yoğun bakımdaki tedavisinin iyiye gittiği, bilincinin açık olduğu belirtildi. İnanır'ın ayrıca yemek yemeye ve konuşmaya başladığı bildirildi.
Kadir İnanır hakkında yeni gelişme: Konuşmaya başladı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde 20 Kasım'da aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin damarına pıhtı attığı teşhisi konulan İnanır, bir süre yoğun bakımda kaldıktan sonra nöroloji servisinde özel bir odaya alındı. İnanır için uzman kişilerin yer aldığı 6 kişilik ekip oluşturuldu. Aralarında kalp damar, nöroloji, genel cerrah ve beyin cerrahlarının da bulunduğu ekip, İnanır'ı takip etti. Sürekli olarak tetkikler yapılıp, filmler çekildi.

Serviste takibi süren İnanır, pazar günü akşam saatlerinde aniden beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alınan İnanır, başarılı geçen operasyonun ardından yoğun bakıma alındı. Dün uyandırılan İnanır'ın solunum cihazından ayrıldığı, bilincinin açık olduğu yine de her türlü gelişmeye karşın yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

KONUŞMAYA BAŞLADI

Bu sabahtan itibaren yemek yediği ve konuşmaya da başladığı belirtilen İnanır'ın vücudunu hareket ettirdiği, yoğun bakımdaki durumuna göre tekrar özel odaya alınabileceği belirtildi. İnanır'ın sağlık durumunu merak edip, hastaneye gelen hayranları ise bir an önce sağlığına kavuşup, hastaneden taburcu olmasını bekliyor.

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