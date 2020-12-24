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Kadir Şahin'in eşi Tuğba Şahin muhtar Ahmet Özdemir ile mi birlikte!

Kastamonu'nun Pınarbaşı Yamanlar köyünde Kadir Şahin boşanmak üzere olduğu Tuğba Şahin'in muhtar Ahmet Özdemir tarafından alıkonulduğunu iddia etti.
Kadir Şahin'in eşi Tuğba Şahin muhtar Ahmet Özdemir ile mi birlikte!

Didem Arslan Yılmaz'ın programında bir ihanet konusu daha mı açıldı yoksa Tuğba Şahin alıkonuldu mu? Kadir Şahin eşi Tuğba Şahin'in muhtar tarafından alıkonulduğu iddiasını ortaya koydu. Didem Arslan Yılmaz'ın da şaşırdığı durumda bir köy muhtarı daha programa taşınmış oldu. Kendisini sevmediğini söyleyen eşi ile olan evliliğini de bitirmek isteyen Kadir Şahin büyük şok yaşadı.

Ağustos ayında evlendiler
Çift ağustos ayında evlendi. Şubat ayında ise muhtar Ahmet ile birlikte çıkan fotoğraflar üzerine tartışmalar başladı. Tuğba Şahin her ne kadar montaj olduğunu söylese de daha sonra da ses kaydı bombası patladı İki çocuğu olan muhtarla birlikte çalışan Kadir Bey, muhtar Ahmet'in kendisine işi olduğunu söyleyip Tuğba'nın yanına gittiğini söyledi. 

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Eşimi kandırdı
55 yaşındaki muhtarın evliliklerini bitirdiğini dile getiren Şahin, Tuğba'yı farklı vaatlerle kandırdığını anlattı. Ayrıca muhtar samimi fotoğrafları inkar edip seçim öncesi oy istedi.

İstismara uğradı!
Yayına bağlanan bir vatandaş, Tuğba Şahin'in istismara uğradığını ve üzerinin örtülmesi için Kadir Şahin ile evlendirildiğini öne sürüldü. Ayrıca Kadir'in mağdur edildiğini anlattı.

Bir kişi daha yayına katıldı. Dedikoduların 2.5 sene civarında bir süre içerisinde yapıldığını belirtti. Yayına katılan kişi "Bütün köylü rahatsız. İstismar var. 15.5-16 yaşından beri Ahmet Özdemir'e gidiyordu Tuğba." dedi.

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