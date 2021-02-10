Kadir Şeker'e 'kiralik katil' soruşturmasında takipsizlik

Maktul Özgür Duran'ın ailesinin, ellerinde Kadir Şeker'in cinayeti planlı işlediğine ve 'kiralık katil' olduğuna dair mesajların sahte olduğu belirlenerek soruşturmaya takipsizlik kararı verildi.

Konya'da Cumhuriyet Başsavcılığı, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'le ilgili, maktul Özgür Duran'ın ailesinin 'kiralık katil' iddiası üzerine başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç ve kardeşi Niyazi Remzi Duran'ın, "Bu planlı bir cinayet" diyerek savcılığa başvurarak, Ayşe Dırla ile 'imam nikahlı eşim' dediği Murat Hanlı'nın da aralarında bulunduğu 8 kişiden şikayetçi olması üzerine başlattığı soruşturmada, dosyaya delil olarak sunulan sosyal medya mesajlaşmasının sahte olduğu belirlendi.

Başsavcılık, Şeker'in cinayeti planlı işleyip işlemediğinin araştırıldığı soruşturmaya takipsizlik kararı verdi.

Şeker ailesi avukatlarından Seyhan Candan, konuya ilişkin AA muhabirine, sürecin takipçisi olduklarını bildirdi.

Canda, "Bu iddialar zaten gerçeği yansıtmayan, absürt iddialardı. Kadir Şeker öğrenci bir bireydir. Başka hiçbir şeyle ilgisi ve ilişkisi yoktur. Savcılık da araştırmasını yapmış, takipsizlik kararını vermiştir. Hukuki olarak takip edeceğiz." dedi.

Olay

İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı.

Kadir Şeker'i bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmış, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Duran hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek Şeker'i, ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme, sanık Şeker'e "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vermişti. Heyet, Şeker'in cezasını haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürmüştü.

Maktul Özgür Duran'ın ailesi, ellerinde Kadir Şeker'in cinayeti planlı işlediğine ve 'kiralık katil' olduğuna dair mesajlaşmalar olduğu iddiasıyla Şeker'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.