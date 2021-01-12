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Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış

Konya'da, 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in öldürdüğü sevgilisi Özgür Duran'ın (32) elinden dayak yerken kurtardığı Ayşe Dırla'nın (35), bıçaklı kavgaya karıştığı ortaya çıktı.
Kadir Şeker'in kurtardığı kadın, eroinle yakalanıp tutuklanmadan önce bıçaklı kavgaya karışmış

Kentte üniversite sınavlarına hazırlanan Kadir Şeker, geçen yıl 5 Şubat akşamı kaldığı teyzesinin evine giderken, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda, Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek istedi. Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası tutuklanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 14 Ekim'de önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Ceza, suçun 'haksız tahrik' altında işlendiği gerekçesiyle önce 15 yıla, 'iyi hal' indirimiyle de 12,5 yıla indirildi.

O KADIN, 900 GRAM EROİNLE YAKALANIP TUTUKLANDI 

Kadir Şeker'in kurtarmaya çalıştığı Ayşe Dırla ve dini nikahla birlikte yaşadığını öne sürdüğü Murat Hanlı, 29 Ekim'de yanlarında 900 gram eroinle yakalanmaları sonucu mahkemece tutuklandı. Dırla, mahkemedeki ifadesinde, "Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturucuyu kullanmak için aldı. O gün akşam eve paketle geldi. Ben de görünce kızdım. Tekrar uyuşturucu bağımlısı olmasını istemiyordum. Geri götürmek istedik. Uyuşturucuyu aldığımız mahalleye geldiğimizde polis bizi yakaladı'' dedi.  

4 GÜN ÖNCE 1 KİŞİNİN BIÇAKLANDIĞI KAVGAYA KARIŞMIŞ

Ayşe Dırla'nın, Murat Hanlı ile birlikte uyuşturucuyla yakalanmadan 4 gün önce de merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde kavgaya karıştığı ortaya çıktı. Hanlı'nın kardeşi Ş.D.'nin,   aralarında husumet olan Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18) ile kavga ettiği, bu sırada Fatih Delibaş'ı bıçakladığı belirlendi. Olaydan sonra gözaltına alınan Ş.D.'nin, ifadesinde, kavga sırasında ağabeyi Murat Hanlı ve Ayşe Dırla'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Ş.D., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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