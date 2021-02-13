Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören Topbaş'ın acı haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Twitter hesabından duyurdu.
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajıyla acı haberi duyurdu.
Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.
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