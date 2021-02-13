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Kadir Topbaş hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediye eski Başkanı Kadir Topbaş, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Kadir Topbaş hayatını kaybetti

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti. 16 Kasım'dan bu yana koronavirüs tedavisi gören Topbaş'ın acı haberini Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu Twitter hesabından duyurdu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." mesajıyla acı haberi duyurdu.

Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

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