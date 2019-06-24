Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu tebrik etti

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, yüzde 54 oy alarak net bir zafer elde etti.
Seçimin ardından AK Partili eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İmamoğlu'nu bir paylaşım yaparak tebrik etti.
FARKLILIKLARI ZENGİNLİK GÖRMESİ TEMENNİSİ
Topbaş paylaşımında, "İmparatorluklar şehri güzel İstanbul’umuzun İBB Başkanlığı'na seçilen Sn. Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor, farklılıkları zenginlik görerek herkese eşit mesafede hizmet anlayışı ile görev yapmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
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