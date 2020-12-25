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Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor

Kaldırıldığı hastanede korona virüs tedavisi gören İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor.
Kadir Topbaş'ın durumu ciddiyetini koruyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş, kaldırıldığı özel hastanede 16 Kasım'dan bu yana korona virüs tedavisi görüyor. Yaklaşık 40 gündür hastanede tedavi gören Topbaş'ın tedavisi entübe edilerek devam ediyor.

16 Kasmı'da hastaneye kaldırılan Kadir Topbaş’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medyadan oğlu Mustafa Ömer Topbaş bir açıklama yapmış, "Babamız Kadir Topbaş bu sabah yoğun bakıma alındı. Doktorlar önümüzdeki saatlerde şu an uygulanan basınçlı oksijen desteğinden pozitif bir ilerleme kaydedilemezse entübe etme durumunda kalabileceklerini söylüyorlar. Bu zor anımızda arkadaşlarımız, dostlarımız ve sevenlerinden dua bekliyoruz. Sizlerin duası ve Allah’ın izniyle babamızın kısa zamanda sağlığına kavuşacağına inanıyoruz. Selam ve dua ile Allah’a emanet olun" paylaşımında bulunmuştu.

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