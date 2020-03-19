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Kadirli'de portakal kabuğu, geçim kaynağı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ilaç, reçel ve kozmetik sanayisinde kullanılan portakalın kabuğu, ekonomiye katkı sağlıyor.
Kadirli'de portakal kabuğu, geçim kaynağı

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, tarlada kilosu 1,5 lira olan portakalın kabuğunun, meyvesinden pahalı olduğunu söyledi. 4 ay boyunca portakal kabuğunun ilçe ekonomisine katkı sağladığını belirten İspir, narenciyenin çok olması ve kabuğunda talep görmesi nedeniyle vatandaşların portakal kabuğunu kurutarak paraya dönüştürdüğünü ifade etti. İspir, şunları söyledi:

​"Portakal kilosu 1,50 kuruştan satılırken, kabuğun kilosu 8 liraya alıcı bulunuyor. Kozmetik ve ilaç sanayinde kullanılan ve yurt dışına da satılan kabuğu iyi para ediyor. Çiftçinin kazanç sağlaması için üst düzey yetkililerinin gerekli çalışma yaparak tedbir alması gerekir. Kabuğu satan, portakal bahçesi olan üreticiden fazla kazanıyor."

İş yerinde portakal kabuğu alıp satan Ali Kuru ise, ürüne sadece Türkiye'den değil, yurt dışından da talep geldiğini söyledi. Ali Kuru, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerine ihraç edilen portakal kabuğunun ilçe ekonomisine bu yıl 2-3 milyon liralık katkı sağladığını belirtti. 

Portakal kabuğu için yurt içinde İzmir, İstanbul ve Gaziantep'ten talep geldiğini belirten, Ali Kuru, bu yıl da kabuk alımın arttığını söyledi. Ev ekonomisine katkı sunmak için evlerinde portakal ve turunç kabuklarını kurutan vatandaşların sayısının her geçen gün arttığını kaydeden Kuru, "Evlerinde portakalı yiyen vatandaşlarımız kabukları atmıyor, kurutuyor. Bizler de bu kurutulan kabukları 4 ay süreyle iş yerimizde satın alıyoruz. Portakal kabuğunun kilosu yaş portakaldan daha fazla para ediyor. Yılda yaklaşık 300 ton portakal kabuğu alıyor ve bu kabukları yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz'' dedi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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